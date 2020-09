Profesor va hasta un ciber a darle clases virtuales a sus alumnos

Uno de los tantos cambios que se dieron con la pandemia giran en torno a la educación. Al no poder asistir a clases, los encuentros educativos pasaron a ser virtuales. Esto choca con la realidad de que no todos cuentan con los recursos necesarios para aplicar esta metodología. Un ejemplo de esto es este profesor mexicano que hace hasta lo imposible por enseñar.



El docente se volvió viral en redes sociales tras haber sido captado en una fotografía impartiendo clases en un café internet, y su identidad todavía es desconocida.



Por su parte, la presencia del maestro en el ciber se da a que este hombre no cuenta con los recursos para dar las clases de manera virtual. De esta forma, su única posibilidad es asistir a este local. A pesar de que entra en el grupo de riesgo frente al covid-19 por su avanzada edad, el hombre continúa dando clases.



Su historia se viralizó luego de que una persona tomara una foto del maestro en el establecimiento y escribió sobre cómo es un ejemplo de vocación. A su vez, en el mismo tweet la mujer lanzó una misión para encontrarlo. A esta iniciativa se sumaron otros twitteros que quieren comprarle una computadora y conseguirle Internet gratuito.