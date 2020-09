Perú inició la fase de ensayos clínicos de la vacuna china contra el covid-19

La fase de ensayos clínicos de una potencial vacuna china contra el COVID-19 comenzó este miércoles en Perú, donde será aplicada por dos universidades locales a 6.000 voluntarios.



"Este miércoles y el jueves empezamos a aplicar las vacunas", dijo a la agencia de noticias AFP el doctor Germán Málaga, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, encargada de la selección de los primeros 3.000 voluntarios.



Los voluntarios tienen entre 18 y 75 años y no deben haber contraído el nuevo coronavirus, según las instrucciones difundidas en las últimas semanas por los organizadores del estudio.



El segundo grupo de 3.000 voluntarios recibirá la vacuna en octubre bajo supervisión de la Universidad de San Marcos.



La inscripción de voluntarios superó las expectativas y se realizó en tiempo récord, en menos de tres horas, a través de una página en Internet. En total se presentaron más de 9.000 personas.



La aplicación de la vacuna del grupo chino Sinopharm será mediante una inyección intramuscular, en el brazo.



Con 33 millones de habitantes, Perú es el tercer país en América Latina en decesos por la pandemia, con 30.000, después de Brasil y México. Además, es el segundo en contagios bordeando los 700.000 casos confirmados, detrás del gigante sudamericano.



Pero en relación a su población, es el país más enlutado del mundo, con 93,71 muertes por cada 100.000 habitantes, según el ranking de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.



En otro orden, el Ejecutivo peruano anunció este martes que está próximo a aprobar un marco legal que permita el pago adelantado de vacunas, una forma hasta ahora no permitida en el Estado.



"El día de mañana (miércoles) en Consejo de Ministros vamos a firmar un decreto de urgencia que dé el marco legal para que se pueda realizar este pago. Ya que actualmente como Gobierno, como Estado, no podemos pagar un adelanto para cualquier adquisición que se haga", señaló el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos.



En conferencia de prensa desde la norteña región de Lambayeque, Martos señaló que el Gobierno tiene las negociaciones "más avanzadas" con dos laboratorios que están pidiendo un anticipo de pago.



"En la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) estamos teniendo reuniones casi interdiarias para realizar gestiones. En este momento lo más avanzado que tenemos son los convenios con dos laboratorios y básicamente estamos por firmar el contrato y están pidiendo un adelanto", detalló.