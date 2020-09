Organizaron fiesta nudista y más de 200 asistentes se contagiaron de coronavirus

Más de doscientas personas que fueron a una fiesta en un complejo nudista en la costa del Mar Mediterráneo, en Francia, se contagiaron de coronavirus. Las autoridades sanitarias les exigieron a los visitantes del centro turístico que usen tapabocas y respeten el distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19.El hecho ocurrió en la pileta de la terraza del hotel Cap d'Agde, un enorme edificio modernista circular que se encuentra ubicado junto a la playa. Allí se organizó el evento al que fueron más de 800 asistentes, según consignó la BBC. De ese total, el 30% contrajo la enfermedad.La reunión se realizó hace unos días y se comprobó en un primer momento que 95 personas que estuvieron ahí dieron positivo de coronavirus. Luego se determinó que otras 50 presentaron síntomas compatibles con la enfermedad una vez que estaban en sus casas. De a poco se reportaron 95 casos más.Enterado de la situación, el director general de la autoridad sanitaria, Pierre Ricordeau, manifestó ante los medios locales su preocupación por lo que sucede y reconoció que el distanciamiento social probablemente no fue lo suficientemente respetado en el centro."Hay infecciones en todas partes, incluso entre personas que no son libertinas. El mensaje es el mismo para todos: usen una mascarilla, lávense las manos y practiquen el distanciamiento social, sea o no libertino", señaló el funcionario.Asimismo, sostuvo que las cifras que manejan en relación a la cantidad de casos que hay son "muy preocupantes" y explicó que ya se había emitido una alerta sobre el centro turístico.Por ahora, las autoridades anunciaron que decidieron que no puede haber reuniones de más de 10 personas en la ciudad, y también eliminaron el horario extendido para el funcionamiento de los clubes nocturnos e hicieron un llamado a que los turistas posterguen sus vacaciones en la zona.Conocido como la "villa naturista", el espacio cuenta con 10.000 parcelas de camping y 15.000 camas y es una comunidad apartada con alrededor de una docena de clubes swinger y saunas, así como bares nocturnos eróticos que tienen escondites para que las parejas tengan intimidad dentro o fuera de la vista de los demás.Una de las características del lugar es que se permite estar sin ropa a toda hora. Además se considera el complejo nudista más grande del mundo y recibe a miles de turistas cada año.Desde que comenzó la pandemia, en Francia se registraron 329.000 casos positivos de coronavirus y hubo más de 30.000 muertos.