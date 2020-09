Mientras Europa reabre aulas, el mundo superó los 27 millones de casos de Covid

El mundo pasó a tener más de 27 millones de casos de coronavirus, mientras India se convirtió en el segundo país con más contagios, detrás de Estados Unidos y desplazando a Brasil; mientras Europa, en plena segunda ola, se embarcó en el inicio de las clases presenciales.



Según el registro en línea de la Universidad Johns Hopkins (JHU), de Estados Unidos, en el mundo se llevaban contabilizados esta tarde 27.169.960 casos positivos de Covid-19, de los cuales 889.682 fueron fatales, desde el comienzo de la pandemia.



La Organización Mundial de la Salud (OMS), que suele diferir un poco más la carga de los datos hasta esperar los reportes oficiales de cada país, registró hoy 27.032.617 contagios y 881.464 decesos.



India, el segundo país más poblado del mundo, con 1.350 millones de habitantes, sigue casi seis meses después sin alcanzar el pico de su curva de contagios, y con 90.802 casos registró el nuevo récord mundial de propagación diaria, superando su propia marca, reseñó la agencia de noticias EFE.



Con 4.204.613 casos, India es ahora el segundo país con más contagiados en el mundo, superando a Brasil que tenía 4.137.521 infectados.



Sin embargo, Brasil continúa siendo el segundo país con más muertos por coronavirus, con 126.650, solo detrás de Estados Unidos, el más afectado por la pandemia, con 189.069 fallecidos y más de 6,2 millones de infectados.



En medio de la pandemia, Brasil celebró hoy su Día de la Independencia.



Una vez finalizado el acto, el presidente Jair Bolsonaro, que siempre mostró reticencia a considerar seriamente la enfermedad, a la que calificó como una "gripecita", se acercó a los asistentes, como acostumbra, saludó a muchos, posó para fotografías e ignoró las medidas de prevención.



En tanto, las escuelas de España, Italia, Austria y Croacia volvieron a funcionar hoy, en medio de la segunda ola de coronavirus.



En España, los estudiantes volvieron a las aulas de forma escalonada en medio de varios rebrotes, protestas de profesores y sindicatos por falta de medidas e inquietudes familiares.



Las regiones de Madrid y Navarra fueron las primeras en abrir los centros educativos.



España acumulaba 525.549 contagios y 29.516 muertes, según el balance de hoy del Ministerio de Sanidad, y pese a que tiene más de 1.000 rebrotes activos desde que a fines de junio dejó atrás el confinamiento, el Gobierno apuesta por una educación 100% presencial.



La segunda ola de coronavirus está siendo menos virulenta, ya que más de la mitad de los contagios son asintomáticos o leves y la edad media de los positivos es de entre 30 y 40 años, y la letalidad es menor.



En el caso de Italia, que desde hace 15 días tiene un promedio de 1.300 casos diarios, el ministro de Salud, Roberto Speranza, aseguró que el reinicio de las clases "es el desafío fundamental" y que las medidas del Gobierno en los últimos meses fueron "para poder abrir las escuelas y que fueran seguras".



Speranza planteó que "no bastará con un caso para cerrar una escuela entera", y que las medidas en caso de focos en establecimientos "irán desde la cuarentena para una sola clase, PCR para algunos alumnos, o medidas más rígidas" en un contexto de evaluación "caso por caso.".



Italia acumulaba 278.748 casos y 35.553 muertes hasta hoy.



En tanto, el curso escolar arrancó en Austria con la incertidumbre generada ante el aumento de casos de coronavirus, sin la obligación de usar tapabocas en clase pero con medidas como la ventilación frecuente, dar clases al aire libre y un plan masivo de test no invasivos.



Austria viene registrando en las últimas semanas una media de 300 nuevos positivos diarios, con un total de 29.561 casos y 746 muertes desde el inicio de la pandemia.



Croacia, por su parte, comenzó su nuevo año escolar para unos 460.000 alumnos y diferentes esquemas para evitar la propagación del virus que, adaptados a la situación de los centros educativos, van desde clases presenciales hasta la educación a distancia.



Pese a que los casos volvieron a crecer en Europa, América es desde hace meses el continente más afectado por la pandemia y acumulaba 14.117.712 casos confirmados, de los cuales más de 10,5 millones corresponden a Estados Unidos y Brasil.



Del resto, Perú, Colombia, México,la Argentina y Chile reunían casi 2,3 millones de casos.



Pese a no tener los números absolutos más elevados, Bolivia, con 120.769 contagios y 7.008 muertos, figura entre los países más afectados por la pandemia comparado con su población, de unos 11,5 millones de habitantes.



El último balance oficial, divulgado anoche, registró un abrupto crecimiento de muertes con 1.601 decesos, lo que elevó la cifra total en más de 30%.



Según la JHU, el país aparece en el cuarto lugar en cuanto a fallecidos respecto de los casos positivos, con un porcentaje del 4,5%, y en el séptimo en número de decesos por cada 100.000 habitantes, con 44,57.



En tanto Paraguay, con 22.486 contagios y 435 muertos, anunció hoy que la salud pública se vio colapsada, con una ocupación del 100% de la capacidad de respiradores en las camas de terapia intensiva a causa de la pandemia.