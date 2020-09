India superó a Brasil y ya es el segundo país más afectado por el Covid

El Ministerio de Salud indio informó 90.802 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas. No obstante, con una de las tasas de mortalidad más bajas, el gigante asiático registró hoy 1.016 fallecimientos, elevando el total de muertes hasta 71.642



En India se registraron 4,2 millones de infecciones de covid-19 desde el inicio de la pandemia, según el Ministerio indio de Salud, mientras que en Brasil se registraron 4,12 millones y en Estados Unidos, 6,25 millones de contagios.



El gobierno indio da cuenta de 71.642 fallecimientos debido a la pandemia de covid-19, por debajo de Brasil con 126.203 muertos y Estados Unidos que suma 188.540.



Sin embargo, muchos expertos piensan que las cifras de casos y de fallecidos están subestimadas debido al número relativamente bajo de tests y a que las causas de deceso son a menudo mal señaladas.



India, 1.300 millones de habitantes, que cuenta con algunas de las ciudades más densamente pobladas del mundo, es el país que registra la cantidad más elevada de nuevos casos diarios.



El número de casos superó el sábado la barrera de los cuatro millones, apenas 13 días después de haber franqueado la de los tres millones. La tasa de crecimiento de nuevos casos progresa a un ritmo "bastante alarmante", indicó el virólogo Shahid Jameel, de la Wellcome Trust/DBT India Alliance.



"En las últimas dos semanas, el promedio pasó de alrededor de 65.000 a 83.000 casos por día, o sea un aumento de alrededor de 27% en dos semanas y de 2% por día", dijo Jameel a la AFP.



India realiza más de 10 millones de test dirios y espera aumentar el número de prueba en los próximos días. El Consejo Indio de Investigación Médica, que coordina la respuesta gubernamental, anunció que de ahora en más no será necesario contar con una receta médica para hacer el test.



"Eso va a permitir descubrir más casos asintomáticos, que son la fuente real de esta progresión en India", declaró Jameel. "Habrá que realizar mas tests en los districtos y aldeas rurales ya que dos tercios de los casos provienen de ahí", agregó.



A pesar de este espectcular aumento, India no interrumpió el proceso de desconfinamiento.



El lunes, los subterráneos volvieron a circular en la mayoría de las ciudades, incluidas Nueva Delhi y Bombay, dos importantes foco epidémicos, tras permanecer cerrados casi seis meses. Debido a la covid-19, India registró entre abril y junio de este año una caída de 23,9% del PIB.