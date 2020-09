España es el primer país europeo en superar el medio millón de casos de Covid19

España se convirtió este lunes en el primer país europeo en superar el medio millón de casos confirmados de Covid-19, informó el ministerio de Sanidad en su balance diario. En concreto, se han reportado 525.549 contagios.



El anuncio de la simbólica cifra tiene lugar en medio de un rebrote en el país ibérico, en el que durante las últimas dos semanas se han registrado entre 7.000 y 8.000 nuevos casos diarios. Durante los últimos siete días la cifra fue de casi 50.000 positivos.



No obstante, las autoridades han indicado al mismo tiempo que la tasa de mortalidad actual es significativamente menor a la observada durante el punto álgido de la pandemia en el país, el cual tuvo lugar entre finales de marzo y durante abril.



"La situación es mucho más favorable" que entonces, dijo este lunes Fernando Simón, director del centro de emergencias del ministerio de Sanidad. Y relacionó el contraste entre los escenarios con el mayor número de testeos que se realizan.



Simón destacó también que la ocupación de camas de hospital por parte de pacientes con coronavirus se mantiene baja. Informó que la cifra oscila "en torno al 7 por ciento", una importante diferencia con la primavera (boreal), cuando muchos centros sanitarios se vieron desbordados ante el incesante flujo de pacientes.



Un aspecto clave del contraste tiene que ver con que la media de edad de los pacientes de coronavirus ha bajado considerablemente -ahora ronda los 40 años-, y que además se está observando una mayor proporción de asintomáticos.



"Lo que estamos viviendo ahora no es lo mismo que estábamos viviendo el mes de marzo y abril", enfatizó el pasado viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La cantidad de muertes durante los últimos 7 días fue de 237 personas, y el total a nivel nacional asciende a 29.516.



España ocupa el noveno lugar de la lúgubre lista de muertes por Covid-19 a nivel global. Pese a tener la mayor cantidad de casos del continente europeo, el Reino Unido, Italia y Francia han registrado más decesos con 41.554, 35.553 y 30.726, respectivamente.



No obstante, Simón aclaró este que algunas regiones del país "siguen en una fase ascendente" de contagios. A la cabeza se mantiene Madrid, que ha registrado 16.501 casos en los últimos siete días.



Las cifras se conocieron en pleno regreso a las aulas. Algunos padres han manifestado el temor a enviar a sus hijos a los colegios, cerrados desde mitad de marzo.



El gobierno de Pedro Sánchez insiste en que es indispensable retomar la enseñanza presencial, y asegura que con las medidas tomadas, entre ellas el distanciamiento y el uso obligatorio de mascarilla desde los 6 años, la escuela es un lugar seguro. Las autoridades han advertido de que los padres que sin justificación dejen de enviar a sus niños al colegio se exponen a sanciones.



España no es el único país donde los casos positivos han vuelto a aumentar en las últimas semanas. También se destacan los casos del Reino Unido, Alemania y Francia. El primero registró el domingo cerca de 3.000 nuevos casos, una cifra sin precedentes desde finales de mayo. "El aumento es preocupante", admitió a Sky News el ministro de Salud, Matt Hancock.



En Francia, en tanto, se confirmaron casi 25.000 casos en tres días. En este país, el torneo Roland Garros, reprogramado de manera excepcional al otoño europeo, sólo albergará 11.500 espectadores como máximo al día, en lugar de los 20.000 que ambicionaba el torneo, anunció este lunes la Federación Francesa de Tenis.