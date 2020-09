"Ésta no será la última pandemia" alerta la OMS y pide invertir en salud pública

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó hoy a los países a invertir en salud pública para que el mundo esté mejor preparado para la próxima pandemia, dado que descarta que habrá otras luego de la actual, de coronavirus."Esta no será la última pandemia", alertó. "La historia nos enseña que los brotes y las pandemias son una realidad. Pero cuando llegue la próxima pandemia, el mundo debe estar preparado, más preparado que esta vez".Hasta hoy, la pandemia de Covid-19 infectó a más de 27.152.445 de personas a nivel mundial, y causó la muerte de 889.542 personas, según últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.El director general de la OMS enfatizó que la salud "no es un artículo de lujo" para quienes pueden pagarla, sino que es una necesidad y un derecho humano, por lo que ha pedido a los países aumentar la inversión en sanidad pública."La salud pública es la base de la estabilidad social, económica y política. Eso significa invertir en servicios basados en la población para prevenir, detectar y responder a las enfermedades", dijo Tedros en rueda de prensa.Aclaró que la pandemia de Covid-19 no será la "última" dado que la historia de la humanidad ha evidenciado que las pandemias "son una realidad", si bien ha destacado la necesidad de que el mundo esté mejor preparado para enfrentarse a futuras crisis sanitarias.En este sentido, el director general de la OMS lamentó que en los últimos años "demasiados" países hayan "descuidado" sus sistemas sanitarios más básicos, los cuales son la "base" para responder a posibles brotes de enfermedades infecciosas. "Parte del compromiso de cada país para reconstruir mejor debe ser invertir en salud pública, como una inversión en un futuro más saludable y seguro", instó.Por todo ello, pidió a todos los países que inviertan en salud pública y, especialmente, en los servicios de Atención Primaria. En este sentido, adelantó que mañana comenzará a funcionar el Comité de Revisión del Reglamento Sanitario Internacional, que evaluará el funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional durante la pandemia, y recomendará cualquier cambio que crea necesario.