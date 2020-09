Europa tiene los niveles de marzo en número de infecciones por covid-19

El número de infecciones por coronavirus en Europa ya volvió a los niveles del mes de marzo, cuando el brote alcanzó su pico en el continente , dijo hoy la directora de la Agencia de Salud Pública de la Unión Europea , y señaló que la reapertura de las escuelas no necesariamente plantea nuevo riesgos.



"El virus no durmió durante el verano. No se tomó vacaciones", dijo Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), a los legisladores de la UE durante una audiencia.



La funcionaria afirmó que los datos de esta semana mostraron que en toda Europa había 46 casos por cada 100.000 habitantes. "Estamos casi de vuelta con las cifras que vimos en marzo", dijo Ammon.



Las infecciones en marzo en Europa comenzaron a crecer de manera constante a alrededor de 40 por cada 100.000 habitantes hacia finales de mes, según datos del ECDC, y siguieron aumentando hasta alcanzar alrededor de 70 por cada 100.000 a fines de abril.



El aumento actual de casos se debió también al incremento del número de testeos.



Los nuevos casos afectan en gran medida a personas más jóvenes, dijo, un nuevo patrón que resultó en cifras estables de hospitalización, ya que la enfermedad es más grave para las personas de más edad, mayormente afectadas en marzo y abril.



Sin embargo, Ammon dijo que las hospitalizaciones ahora están aumentando nuevamente, lo que indica también un pico en los casos entre ancianos.



Los datos que conciernen a los 27 países de la UE, Gran Bretaña , Noruega , Islandia y Liechtenstein, variaron mucho entre los estados, de 2 a 176 por cada 100.000 habitantes, dijo Ammon, que no citó países específicos.



La funcionaria europea agregó que la reapertura de escuelas en septiembre no necesariamente plantea mayores riesgos de contagios, ya que los países de Europa que ya las habían reabierto en la primavera no experimentaron nuevos picos.



Sin embargo, agregó que resulta clave introducir varias medidas de seguridad, incluido el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos.