Aseguran que una mujer portó el coronavirus durante cinco meses

La paciente, que no fue identificada, es una profesional del área de la salud de Río de Janeiro que en marzo pasado tuvo síntomas leves asociados al Covid-19, permaneció por recomendación médica en cuarentena y luego volvió a sus actividades pasando los 152 días completamente asintomática.

El estudio del Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) fue publicado por el diario O Globo y allí se explicó que la mujer no tuvo reincidencia pero permaneció con el virus por cinco meses, lo que hace que sea el caso de mayor persistencia del patógeno.



Según informó la agencia de noticias EFE, el trabajo de los investigadores Luciana Costa, Amilcar Tanuri y Teresinha Marta Castineiras, profesores de los institutos de Microbiología y Biología y de la Facultad de Medicina de la UFRJ, arrojó como resultado que las personas asintomáticas son "los pilares de la diseminación" del virus.



La investigación, que realizó pruebas de diagnóstico molecular en 3.000 personas, incluye a otros pacientes, en su mayoría profesionales de la salud, que nunca más sintieron síntomas y portaron el virus activo por días o semanas.



En ese sentido, de ese total de personas, 50 que dieron positivo para Covid-19 y, aparentemente, se recuperaron, volvieron a realizarse el test clínico y en un 15 por ciento se detectó que continuaban con el virus activo.



En el estudio se remarcó que el 40 por ciento de los casos, después de los 14 días de cuarentena recomendados a nivel mundial, los pacientes pueden seguir dando resultado positivo, pero el virus, a pesar de la presencia en el cuerpo, no tiene más capacidad de transmisión.



Los estudios ahora apuntan a determinar si el 35 por ciento de los pacientes que portaban el virus inactivo consiguieron desarrollar anticuerpos.

De acuerdo a la estadística diaria que elabora la universidad estadounidense Johns Hopkins, Brasil es el segundo país con mayor cantidad de casos (3.952.790) y de muertes (122.681), detrás de los Estados Unidos.



