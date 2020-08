España no cerrará escuelas: "Los beneficios de la educación son superiores"

España registró otros 9.658 contagios de coronavirus, de los que 3.781 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio español de Sanidad, que mantiene a Madrid a la cabeza de las regiones con mayor número de contagios, con 979 en un día.



En total 429.507 personas se han contagiado y 28.996 han muerto desde el comienzo de la pandemia en España, 132 en los últimos 7 días, 53 de ellos en Madrid, de acuerdo a las cifras oficiales.



El total de pacientes hospitalizados ascendió a 6.036, de los que 715 están en las unidades de cuidados intensivos, aunque esto no supone una gran presión hospitalaria, según dijo el epidemiólogo Fernándo Simón, portavoz sanitario para la pandemia, en rueda de prensa.



"En los hospitales estamos en una situación relativamente tranquila. Es verdad que tenemos 6.036 casos ingresados en este momento, que ocupan el 5% del total de las camas. No es una cantidad exagerada", explicó. Mascarillas a partir de los 6 años y clases presenciales Los jóvenes siguen siendo los más afectados y se está realizando un especial seguimiento a la población en edad escolar ante la próxima apertura de colegios.



"Con las medidas que se están proponiendo en los colegios para nuestros hijos los riesgos de contagio son muy bajos", indicó Simón en la rueda de prensa, en la que fue preguntado por el plan anunciado este jueves por el Gobierno y las autoridades regionales para garantizar la seguridad de los 8,2 millones de estudiantes no universitarios que iniciarán sus clases a partir de la próxima semana.



Ese plan incluye un protocolo de medidas sanitarias e higiénicas para prevenir el contagio de coronavirus, entre ellas la mascarilla obligatoria desde los seis años de edad en todos los centros escolares, aunque los alumnos pudieran mantener una distancia de seguridad, y las clases presenciales hasta al menos el segundo de los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).



Además se tomará la temperatura, se mantendrá la distancia de 1,5 metros, la ventilación de las aulas deberá ser muy frecuente y los niños deberán lavarse las manos cinco veces al día. "Los beneficios, superiores a los riesgos" Entre las decisiones tomadas figura, también, la de cerrar los colegios solo en caso de una "transmisión no controlada" de la infección.



Con tres casos ya se considerará que existe un brote en el centro educativo, contra el que se actuaría con aislamiento en domicilios, cuarentenas e incluso suspensión de la actividad docente parcial o total, según la gravedad y alcance de cada caso.



"Estamos trabajando por un entorno seguro, muy controlado. No existe el riesgo cero en ningún ámbito social, pero la escuela en este momento, como se está preparando, es más segura que otros entornos", dijo este jueves la ministra española de Educación, la socialista Isabel Celáa, en rueda de prensa tras la reunión con las autoridades regionales.



"Los beneficios de la educación son muy superiores al riesgo en una aula", añadió.



Celaá recordó que en España es obligatoria la escolarización desde los seis a los 16 años. "Hay que ir a clase, es obligación asistir a clase, examinarse y seguir el ciclo formativo", reiteró ante un posible absentismo de los alumnos porque sus padres no les lleven a clase por miedo al contagio.