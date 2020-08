Colombia lanzó un plan para reactivar el turismo en todo el país

Colombia iniciará la próxima semana su nueva fase en el manejo de la pandemia por Covid-19 la cual ha sido denominada por el Gobierno como "aislamiento selectivo" y en ella la reactivación del turismo será uno de los focos de atención para recuperar la economía.



Sobre el tema el ministerio de Salud ya avaló protocolos para el regreso del transporte aéreo, tanto nacional como internacional, así como para el transporte terrestre intermunicipal. Además, a partir del 1 de septiembre los colombianos podrán volver a las playas del país.



De acuerdo con el Gobierno, las únicas actividades que permanecerán restringidas en esta primera fase de reactivación del turismo serán aquellas que propicien aglomeraciones de personas, como los conciertos, eventos, discotecas o bares. Sin embargo, en este punto también quedaron habilitados la facultad a los municipios para solicitar planes pilotos de reapertura en sus territorios -en especial para los bares- que serán analizados en cada caso individual.



En esta fase los hoteles, hostales, albergues, y otros establecimientos turísticos deberán garantizar que el aforo no supere el 30% de su capacidad total, poniendo esto como límite para aceptar reservaciones o admitir huéspedes.



Los viajes o excursiones grupales estarán permitidos siempre y cuando cumplan con la regla del aforo en el lugar donde se hospeden o en el transporte que elijan para su desplazamiento.



Para el transporte aéreo se han habilitado 16 aeropuertos a la fecha, entre los cuales destacan Bogotá, Rionegro, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Pereira, que son los principales del país.



La reactivación será progresiva pues se prevé que no habrá la mima demanda en todas las terminales aéreas. En estos aeropuertos, además, se podrá iniciar en transporte aéreo internacional, el cual será priorizado en cinco destinos: Chile, Panamá, Estados Unidos, Ecuador y Perú.



Sin embargo para cada uno de estos casos, y las subsecuentes rutas y conexiones internacionales que hay en Colombia (que en total son 26) se deberá contar con el cumplimiento de las medidas que cada país imponga para la reapertura de su tráfico aéreo.



Esto supone que, aunque la restricción en Colombia queda levantada desde el 1 de septiembre y las aerolíneas tienes aval para vender tiquetes, los primeros vuelos internacionales no empiecen propiamente con el primer día del mes sino que demoren en su reactivación, la cual será progresiva.



Un caso particular son los vuelos hacia Perú, que si bien pidieron ser priorizados por la Aeronáutica Civil colombiana, no podrán retomarse por lo menos hasta diciembre, ya que el país mantiene cerrada su frontera aérea. En este caso, el sector ha solicitado que se priorice la ruta a España, principal destino de los colombianos que viajan hacia Europa, algo que todavía está en estudio. El regreso a las playas De acuerdo con el viceministro de Turismo, Julián Guerrero, en entrevista con El Tiempo, todavía no está listo el protocolo para la asistencia a las playas, el cual deberá contar con las medidas de bioseguridad dispuestas por el Ministerio de Salud para el disfrute efectivo de las playas y balnearios públicos en el país.



Sin embargo, afirmó que conforme al decreto que regula el "aislamiento selectivo" todas las playas quedan habilitadas desde el 1 de septiembre para la visita de turistas.



"Habrá que ser cautelosos en las medidas de prevención y en lo que dice el decreto: el distanciamiento individual responsable. El Ministerio de Salud está desarrollando un protocolo de comportamiento ciudadano en espacio público, que tendrá que ser tenido en consideración", precisó el funcionario.



Algo similar dijo para el trasporte terrestre, sobre el cual no hay expedido un protocolo específico para la actividad, por lo cual aplica el decreto general "que es la resolución 666".