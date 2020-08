Asia y Europa no encuentran solución ante la propagación del coronavirus

Países de Asia y Europa anunciaron o extendieron hoy restricciones u otras medidas para intentar contener la pandemia de coronavirus que siguió superando barreras en cinco continentes, mientras la cifra global de casos se acerca a los 24 millones y las muertes ya sobrepasaron las 820.000.



En este contexto de avance permanente de la Covid-19, muchos países de Medio Oriente, que marcaron récords de contagios debieron ensayar nuevas alternativas para mitigar la propagación del virus.



Así ocurrió en Irán, donde el Ministerio de Salud informó que el número de muertes se elevó a 21.000 mientras que el de casos positivos supera los 365.000, tras registrar en las últimas 24 horas más de 2.200 nuevos enfermos.



"Desafortunadamente, hemos estado enfrentando un aumento en las infecciones por coronavirus en las últimas semanas. Insto a todos a evitar viajes innecesarios", expresó la vocera de Salud, Sima Lari.



En el Líbano, el presidente Michel Aoun anunció hoy la extensión hasta final de año del estado de emergencia que rige en el país desde el pasado 15 de marzo, como así también la obligatoriedad del tapabocas, para evitar que sigan aumentando los contagios, tras la explosión del pasado 4 de agosto en Beirut, que dificultó el panorama y dejó cuatro hospitales y la mitad de los centros fuera de servicio



Frente al aumento desmedido de casos en Líbano, que en la víspera sumó casi 300 nuevos y tres decesos, el Gobierno exhortó "a todos los militares y fuerzas de seguridad" a ser "estrictos en hacer cumplir las normas" y afirmó que si la tendencia sigue en alta, la situación sanitaria "dejará de estar bajo control", replicó la agencia de noticias EFE.



En los territorios palestinos de Franja de Gaza en las últimas 24 horas se reportó el primer muerto por transmisión local -el segundo desde el inicio de la pandemia- y nueve casos positivos -119 en total-, por lo que el movimiento islamista Hamas, que gobierna de facto en la franja, decretó un confinamiento de 48 horas que, si no se prorroga, se levantaría esta noche.



La región costera gobernada por el movimiento islamista Hamas, que está bajo bloqueo de Israel y Egipto, tiene unos dos millones de habitantes y carece de estructura sanitaria para afrontar la pandemia, por lo que hay temores ante una posible extensión del brote.



Egipto, el segundo país de África con más infectados por la Covid-19 detrás de Sudáfrica, continuará con sus medidas preventivas de higiene para evitar "una nueva ola de la pandemia", afirmó hoy el primer ministro Mustafa Madbouly, citado por la agencia estatal de noticias MENA, tras registrarse 18 muertos en las últimas horas.



Entretanto, India, el tercer país más afectado a nivel mundial, optó por duplicar los test diarios en Nueva Delhi y realizar 40.000, en momentos en que la capital registra un incremento de contagios y los expertos advierten sobre un inminente rebrote.



Al igual que las dos semanas anteriores, con cifras por arriba de 60.000, el país reportó 67.151 enfermos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de infecciones acumuladas a más de 3,2 millones, con 1.5 millones comunicadas solo este mes y 1.059 muertes, que suma 59.449 en total.



Turquía decidió reimponer medidas sanitarias y de distanciamiento para reducir la propagación del virus, tras sumar hoy -al igual que ayer- más de 1.500 nuevos contagios, informó una circular presidencial publicada en el Boletín Oficial.



Los empleados públicos deberán volver a turnarse para ir a sus empleos y trabajar de forma remota desde sus casas, se prohíben grandes concentraciones en Ankara y otras 13 provincias afectadas, las ceremonias por bodas se limitan a una hora y los mayores de 65 años y menores de 15 que no estén relacionados con la novia o el novio no podrán asistir.



En China, lugar donde se originó la pandemia y parecía tener controlado al virus, la ciudad de Urumqi, capital de la región Xinjiang, reanudó hoy testeos masivos de residentes, luego de que la zona registrara más de 800 casos de transmisión comunitaria.



En medio de un gran repunte de contagios en Corea del Sur, el Gobierno instó a volver al trabajo a médicos de todo el país que iniciaron hoy una huelga de tres días contra los planes oficiales de aumentar el número de estudiantes de medicina y el precio de la matrícula, ya que afirman que tales medidas empeorarán un mercado que ya está saturado.



Las protestas tienen su correlato en España, donde alumnos y profesores no universitarios decretaron una huelga el 9 y 10 de septiembre contra la "improvisación" y la "inseguridad" con que comenzarán las clases, mientras en Inglaterra el Gobierno se sumó hoy a Escocia e Irlanda del Norte y anunció el uso obligatorio de tapabocas en el ciclo lectivo que iniciará la próxima semana.



Por su parte, Alemania eliminará los test obligatorios para viajeros llegados de zonas de riesgo y volverá a reservar las pruebas para aquellos con síntomas o exposición al virus, mientras que el Gobierno de Berlín prohibió una marcha anticuarentena prevista para el fin de semana por considerar que la "santidad de la vida" está por encima del derecho a reunión.