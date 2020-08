Dramático rescate de niña que fue arrastrada por el mar a bordo de un flotador

Las impactantes imágenes del hecho se volvieron virales, no solo por la peligrosa distracción que implicó, sino también por la tranquilidad con la que lo tomó la niña.Todo ocurrió en la costa griega, en el Golfo de Corinto. La niña se había alejado tanto de la playa, que los padres debieron recurrir a las autoridades portuarias para que asistieran en el rescate, según informó The Daily Mail.La menor, de solo 5 años, se veía como un punto blanco desde la costa. Según el registro de quienes colaboraron en el rescate, fue encontrada muy tranquila en su unicornio inflable, flotando sobre el agua.La prensa local aseguró que no es el primer incidente de este tipo que se registra en el lugar. De hecho, días atrás, el mismo barco debió recoger a un adulto mayor que también había sido arrastrado por la corriente.