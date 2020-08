EEUU superó los 5,75 millones de casos y se acerca a las 178.000 muertes

Alrededor de 43.000 nuevos casos se informan diariamente en todo el país, un 21% menos que a principios de agosto, según datos compilados por la JHU.



Si bien Estados Unidos, India y Brasil todavía tienen el mayor número de casos en el mundo, la tendencia a la baja es alentadora.



De todos modos, los expertos consideran que dentro de las causas por las cuales el número de nuevos diagnosticados está descendiendo se debe al mayor uso de tapabocas, pero también a la menor cantidad de pruebas que se realizan en Estados Unidos.



Es cierto que el porcentaje de pruebas que dieron positivo disminuyó del 7,3% al 6,1% en las últimas dos semanas, pero eso ocurre cuando el número total de pruebas administradas se redujo desde su pico de agosto de más de 820.000 por día, hasta alrededor de 690.000 por día en las últimas semanas.



"Estamos muy por debajo de las pruebas en algunos de los lugares que todavía tienen una gran cantidad de casos", dijo el Dr. Jonathan Quick, quien lidera la respuesta a la pandemia de la Fundación Rockefeller, informó la cadena de noticias estadounidense CNN.



Quick se refirió a Mississippi, Texas, Georgia y Dakota del Norte como puntos calientes con altas tasas de resultados positivos en las pruebas.



Incluso con 43.000 nuevos casos por día, Estados Unidos sigue estando muy por encima de los números observados durante la primavera, cuando los nuevos casos diarios alcanzaron un máximo de alrededor de 34.000, dijo.



"Es una buena tendencia, pero no se acerca a lo que necesitamos", insistió Quick.



La disminución en los casos recientemente reportados se produjo incluso cuando las muertes por el virus siguen siendo alarmantemente altas.



Durante las últimas dos semanas, las autoridades informaron un promedio de 965 muertes diarias por coronavirus, frente a las 1.051 diarias de principios de agosto.



Pese a que Nueva York ya no es el estado con mayor número de contagios, sigue como el más golpeado en cuanto a muertos con 32.599, de los cuales el 72,6% (23.666) está localizados en la ciudad homónima.



En cuanto a contagios, California es el estado que sumar mayor cantidad, con 675.267, seguido por Florida que hoy registró 2.673 nuevos casos, por lo que llegó a un total de 602.829 infectados.



Las autoridades sanitarias de Florida contabilizaron hoy 183 nuevas muertes.



Tanto las nuevas cifras de positivos como de decesos ascendieron en comparación con las del día de ayer.



Pese a que la tasa de positivos en relación a las pruebas realizadas sigue por debajo del 10% que las autoridades sanitarias locales se pusieron como meta, luego del repunte de junio que alcanzó su máximo en julio con el 18%, hoy ascendió del 5,15 % de los últimos días a un 7,43 %.



La tendencia a la baja en la prevalencia de la enfermedad en Florida hizo pensar en una reanudación de la reapertura económica sobre todo en el sureste del estado, donde están enclavados Miami-Dade y Broward, los condados más afectados del estado, informó la agencia de noticias EFE.



La alcaldía de Miami-Dade está estudiando la posibilidad de autorizar que los restaurantes puedan volver a servir comidas en el interior de los locales, aunque limitando la cantidad de clientes, pero por ahora no hubo anuncios al respecto.



No obstante, algunos expertos sanitarios advirtieron que no hay que apresurarse ni bajar la guardia, dado que lo mismo sucedió en junio cuando después de la reapertura y el ingreso del estado a la fase dos, comenzó el repunte.



Pese a la preocupación del cuerpo docente, la Universidad de Miami (UM) reinició las clases presenciales la semana pasada.