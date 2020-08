Zoom registra problemas de conexión en diferentes partes del mundo

La plataforma Zoom, que permite realizar videoconferencias, registra este lunes problemas de conexión en diferentes partes del mundo. En el marco de la pandemia, es una de las aplicaciones más utilizadas para reuniones laborales y clases virtuales.



En el hemisferio norte son muchos los países que este lunes retoman las clases, después del receso de verano. En Estados Unidos y algunos países de Europa, por ejemplo, numerosos usuarios reportan problemas al iniciar sesión en el servicio.



Los responsables de Zoom reconocieron los problemas en su página de informe de estado. "Hemos recibido informes de usuarios que no pueden visitar el sitio web de Zoom (zoom.us) y no pueden iniciar y unirse a las reuniones y seminarios web de Zoom. Actualmente estamos investigando y proporcionaremos actualizaciones a medida que las tengamos", precisó la empresa.



"Hemos identificado el problema que hace que los usuarios no puedan autenticarse en el sitio web de Zoom (zoom.us) y no puedan iniciar, unirse a las reuniones y seminarios web de Zoom, y estamos trabajando en una solución para este problema", adelantaron.