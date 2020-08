Documentan el primer caso de reinfección por coronavirus en Japón

Investigadores de Hong Kong informaron este lunes el primer caso confirmado de reinfección por coronavirus. "Un paciente aparentemente joven y sano tuvo un segundo caso de infección por Covid-19 que fue diagnosticado 4,5 meses después del primer episodio", dijeron investigadores de la Universidad de Hong Kong el lunes en un comunicado.El informe es preocupante porque sugiere que la inmunidad al coronavirus puede durar solo unos meses en algunas personas. Y tiene implicaciones para las vacunas que se están desarrollando contra el virus.El hombre de 33 años solo tuvo síntomas leves la primera vez, y esta vez no presentó síntomas.La reinfección se descubrió cuando regresó de un viaje a España, dijeron los investigadores, y el virus que secuenciaron coincidía estrechamente con la cepa que circulaba en Europa en julio y agosto."Nuestros resultados demuestran que su segunda infección es causada por un nuevo virus que adquirió recientemente en lugar de una diseminación viral prolongada", dijo el Dr. Kelvin Kai-Wang To, microbiólogo clínico de la Universidad de Hong Kong.Dado que hay millones de casos en todo el mundo, no es de extrañar que unas pocas, o incluso unas pocas docenas, de personas puedan volver a infectarse con el virus después de unos pocos meses, dijeron los expertos.Los médicos han informado de varios casos de presunta reinfección en los Estados Unidos y en otros lugares, pero ninguno de esos casos ha sido confirmado con pruebas rigurosas.Se sabe que las personas recuperadas arrojan fragmentos virales durante semanas, lo que puede hacer que las pruebas muestren un resultado positivo en ausencia de virus vivos.Pero los investigadores de Hong Kong secuenciaron el virus de ambas rondas de infección y encontraron diferencias significativas en los dos conjuntos de virus, lo que sugiere que el paciente se infectó por segunda vez.Se sabe que los coronavirus del resfrío común causan reinfecciones en menos de un año, pero los expertos esperaban que el nuevo coronavirus se comportara más como sus primos SARS y MERS, que parecían producir una inmunidad más duradera de unos pocos años. Fuente: (Clarín).-