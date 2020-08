Video: Sharon Stone dice que el Covid-19 devastó a su familia y criticó a Trump

"No hay nada más que mentiras"

Pidió mujeres en el poder

La actriz estadounidense Sharon Stone ha tachado al presidente Donald Trump de "asesino" en una nueva publicación de Instagram en la que revela que su abuela y su madrina murieron por el virus; y que su cuñado y su hermana se encuentran hospitalizados con covid-19 en Montana y están "luchando por sus vidas".En un video publicado el domingo, la artista, de 62 años, relata entre lágrimas que su abuela adoptiva y su madrina murieron por la enfermedad, mientras que su hermana, que padece lupus, una enfermedad autoinmune, no pudo hacerse la prueba del coronavirus en Montana hasta que mostró síntomas."Cuando dicen que hay pruebas para todos, están mintiendo", asegura Stone, quien afirma que ni siquiera hay test para las enfermeras en el hospital donde se encuentran su hermana y el marido de ésta."La gente está muriendo y luchando por sus vidas, porque no hay nada más que mentiras", denuncia la actriz, añadiendo que los trabajadores de las casas de los gobernadores y de los departamentos de salud "están simplemente tan abrumados que no contestan los teléfonos"."Lo único" que puede cambiar esta situación es si los estadounidenses votan por Joe Biden y Kamala Harris, su compañera de fórmula para el cargo de vicepresidenta, opina Stone, explicando que "con las mujeres en el poder, lucharemos por nuestras familias". "Lucharemos para que la gente viva, y lucharemos para que la gente se haga la prueba", enfatizó la estrella de Hollywood, argumentando que los países con mujeres en el liderazgo han afrontado mejor la pandemia."Y por favor, hagas lo que hagas, no votes por un asesino", advirtió Stone, en referencia a Trump. Fuente: (RT).-