Alerta: se acelera la desaparición del hielo en el Ártico

La capa de hielo de Groenlandia sufrió pérdidas superiores a las 500.000 millones de toneladas en 2019, lo que supuso un récord absoluto que manifiesta la aceleración de la desaparición de los casquetes polares del Ártico, la región del mundo más afectada por el calentamiento global.



Un equipo de investigadores internacionales evaluó las observaciones satelitales y los datos sobre el terreno para concluir que la isla de Groenlandia perdió 532 mil millones de toneladas de hielo durante el año pasado.



Las pérdidas totales de masa fueron más altas en Groenlandia que en el año récord anterior 2012, lo que corresponde a un aumento medio mundial del nivel del mar de 1,5 mm.



Ingo Sasgen, miembro del Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina, del Instituto Alfred-Wegener, entiende que "resulta amenazador estos nuevos récords de deshielos masivos en Groenlandia. En 2012, cuando vimos el último gran deshielo, se nos dijo que se trataba de un acontecimiento único en un siglo y que no volvería a pasar. Y tan solo siete años después, en 2019, hemos tenido condiciones atmosféricas que nuevamente han causado un deshielo masivo allí".



Cada vez se observan más a menudo zonas estables de alta presión por encima de la capa de hielo, lo que favorecen la entrada de aire más cálido de las latitudes medias algo que hace aumentar el deshielo el deshielo.



"El calentamiento que ya estamos viendo en el Ártico es demasiado alto para que la capa de hielo pueda recuperarse. El aumento de un grado y medio en comparación con la era preindustrial es bastante. Y está provocando que el hielo se continúan derritiéndose. No hemos tenido un año con un balance de masa positivo desde 1997 ", añadió Sasgen en declaraciones reproducidas por Euro News.



El Ártico se calienta aproximadamente una vez y media más deprisa que el promedio mundial, siendo que las cinco mayores pérdidas de hielo desde 1948 se han registrado en los últimos diez años. En los años 1980 y 1990, los casquetes glaciares perdían alrededor de 450 gigatoneladas (450.000 millones de toneladas) de hielo anuales, pero eran reemplazadas por las nevadas, mientras que a partir de los años 2000, el deshielo se aceleró, aumentando hasta 500 gigatoneladas anuales que no fueron compensadas.