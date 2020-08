Ex amante de Juan Carlos I pide que se investiguen "otras cuentas" del monarca

Corinna Larsen, la ex amante del rey emérito Juan Carlos I de España, dijo respecto de la causa por lavado de dinero en la que está involucrada junto al exmonarca que las autoridades tienen que investigar en profundidad porque debe haber "cientos de cuentas en otras jurisdicciones".Juan Carlos I, que está refugiado en Emiratos Árabes Unidos (EAU) desde que la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió una investigación en su contra por el cobro de comisiones para la construcción de una línea de trenes en Arabia Saudita, mantuvo una relación amorosa con la empresaria alemana entre 2004 y 2009."Encuentro extraordinario que, después de 40 años de modus operandi de una empresa familiar, el asunto esté focalizado en una sola persona. Y esa soy yo. Porque habrá cientos de otras cuentas en otras jurisdicciones", alertó Larsen en una extensa entrevista con la cadena británica BBC.Larsen es una de las investigadas por el fiscal suizo debido a que en 2012 recibió una trasferencia de parte de Juan Carlos de unos 76 millones de dólares, regalo "enormemete generoso" que atribuyó al "amor" que el exmonarca había sentido por ella.La investigación judicial empezó después de que salieran a la luz unos audios de un comisario de la policía español de sus conversaciones con personajes ricos y famosos, entre ellos Larsen."¿Cómo consigue dinero?. Se sube a un avión, va a países árabes y vuelve con el efectivo en maletas, a veces con 5 millones. Tiene una máquina para contarlo, la he visto con mis propios ojos", dice una voz femenina en una de esas grabaciones, publicada en 2018.Larsen nunca confirmó oficialmente que se trate de su voz, pero esas grabaciones la pusieron en el centro de la atención mediática y derivaron en la apertura de investigaciones primero en Suiza y recientemente en España.La investigación busca establecer si en 2008 el por entonces rey recibió un pago de 100 millones de dólares del difunto rey de Arabia Saudita a través de una cuenta bancaria en Suiza vinculada a una fundación off shore con sede en Panamá.En España, la fiscalía abrió una investigación sobre las cuentas de Juan Carlos I pero solo puede examinar a partir de 2014, después de que abdicó y perdió la inviolabilidad que la Constitución española le otorga al Jefe de Estado.Suiza, por su parte, investiga a tres personas con lazos con el rey emérito para establecer si el dinero era una comisión por la adjudicación de la construcción de la línea de tren.Respecto de la trasferencia de parte de Juan Carlos de unos 76 millones de dólares, comentó: "Estaba muy sorprendida porque obviamente es un regalo enormemente generoso".Agregó que, por ese entonces, ya no tenía una relación amorosa aunque mantenían una amistad y el monarca ya le había expresado su deseo de "ocuparse" de ella por temor a que su familia "no respetara su voluntad".En una declaración al fiscal suizo, Larsen dijo que cree que el rey le dio el dinero por amor."Creo que fue un reconocimiento por cuánto signifiqué para él, por cuánto significó (mi hijo) para él (...) Era gratitud por haberle cuidado durante sus peores momentos", expresó en referencia a su acompañamiento durante un procedimiento quirúrgico que se realizó el monarca en 2009.Para Larsen, Juan Carlos I no intentaba esconder o lavar el dinero al legárselo a ella, incluso a pesar de que en 2014 el rey emérito le dijo que lo devolviera.Sobre los pedidos de los españoles para que devuelva el dinero y lo transfiera al sistema de salud, en plena crisis por el coronavirus, la mujer advirtió que presionarla "no es la forma correcta" de seguir adelante: "Creo que, en ese caso, todos tienen que devolverlo todo", disparó.