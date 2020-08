Uruguay abrirá sus fronteras a los turistas europeos

"Está claro que el turismo europeo no es el turismo en masa que viene a nuestro país, pero creemos que es una manera de dar un paso más en esta gradualidad a transitar por el camino de esta nueva normalidad", explicó el titular de Turismo en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.



Cardoso reconoció que "no hay una fecha" porque deben modificarse los actuales decretos relacionados con la entrada de extranjeros a Uruguay, pero sí confirmó que "es una decisión tomada". País modelo "Uruguay hoy tiene una visibilidad en el mundo por lo que ha sido el tratamiento de la pandemia y todas las medidas que el Gobierno ha tomado que se lo ha puesto de país modelo y ejemplo a seguir", indicó el ministro.



El titular de Turismo reconoció que esta decisión es una suerte de gesto hacia la UE después de que Uruguay fuera el único país de Latinoamérica con acceso permitido a las fronteras europeas en plena pandemia. Condiciones de ingreso No obstante, y a la espera de la concreción del decreto de regulación, las condiciones serían las mismas que rigen hoy para quienes llegan al país en algunas de las excepciones contempladas al cierre de fronteras general: resultado negativo de PCR en las 72 horas previas al vuelo y una cuarentena obligatoria de 7 días hasta la realización de una segunda prueba en Uruguay.



"Queremos ir con gradualidad y responsabilidad", dijo Cardoso, quien descartó la llegada de turistas de países habitualmente emisores dentro de la región, como Argentina o Brasil.



Las aerolíneas Iberia y Air Europa son, por el momento, las únicas que conectan Uruguay con la Unión Europea y, según explicó el ministro, "no ha habido prácticamente línea de contagio" en ninguno de sus pasajes. Coronavirus Uruguay cerró sus fronteras a mediados de marzo, días después de que el 13 de marzo se confirmaran los primeros casos positivos de la COVID-19 y, desde entonces, únicamente hubo transporte aéreo por vuelos humanitarios, para repatriar a uruguayos y residentes varados en diferentes partes del mundo y algunos privados autorizados.



Ya en julio las mencionadas aerolíneas retomaron la ruta con Uruguay, país que, por el momento, solo permite la llegada de uruguayos residentes en el exterior o que retornan a su vivienda, así como extranjeros con residencia en o que demuestren intereses económicos en el país.



Desde la declaración de emergencia sanitaria por la COVID-19, el pasado 13 de marzo, y hasta este lunes Uruguay registra 1.457 casos, de los que 212 están activos, tres de ellos internados en cuidados intensivos, y 40 fallecidos.