Alemania otorgará subsidio universal y estudiará impacto de la medida económica

Se trata de un ingreso básico mensual para 120 personas que se otorgará durante tres años sin ninguna condición previa.



Según lo señala La Nación, el monto será percibido por personas con o sin trabajo y el objetivo fundamental es poder contar con una herramienta que ayude a corregir los desbalances y desigualdades económicas que la crisis derivada de la pandemia está dejando.



No obstante, la experiencia que está a punto de lanzar dicha potencia europea se enmarca en un programa que intenta dar cuenta científica si la ayuda económica extra sin pedir nada a cambio puede traer aparejadas consecuencias no deseadas, como el desaliento a la búsqueda de trabajo.

Por eso esta suerte de experimento social, el programa es patrocinado por 140.000 donantes privados en una operación de "crowdfunding" que es organizada por un instituto económico.



La suma que recibirán los beneficiarios se sitúa justo por encima de la línea de pobreza y un poco por debajo del 50% del salario mediano neto (diferente del salario promedio), detalló el portal porteño. En tanto, y como parte del estudio, los participantes deberán dar cuenta de sus vidas, sus eventuales trabajos, lo que hacen con su tiempo libre y cuáles fueron los cambios psicológicos que tuvieron.



Otro grupo que no recibirá dinero tendrá que contar las mismas preguntas. En tanto desde la agrupación encargada del financiamiento y llamada Mein Grundeinkommen (mi ingreso básico), explicó que en un programa similar que comenzó en 2014, concluyeron que cerca del 90% de los alemanes seguirían trabajando aun con un ingreso universal.