Uruguay anunció que volverá a permitir el ingreso de turistas europeos

El gobierno de Uruguay anunció que se dispone a autorizar el ingreso de turistas europeos a su territorio después de cinco meses en que ello no fue posible debido a la pandemia de coronavirus.



El ministro de Turismo, Germán Cardoso, afirmó que aún "no hay una fecha" definida para esa autorización porque la decisión "implica una modificación de los decretos" que establecieron las restricciones sanitarias.



"Se trata de un gesto y un paso más en la gradualidad de las actividades", dijo el funcionario al salir de una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, según el diario montevideano El Observador.



El ministro argumentó que "no ha habido prácticamente línea de contagio" entre Uruguay y Europa, y advirtió que de todos modos quienes lleguen al país desde ese continente deberán hacerse un examen PCR en las 72 horas previas al viaje y otro después de haber cumplido siete días de cuarentena en suelo uruguayo.



Desde el comienzo de la pandemia, Uruguay sumaba 1.485 casos confirmados de coronavirus (28 en las últimas 24 horas), de los cuales 40 personas murieron (ninguna en el último día), reportó esta noche el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



Asimismo, 226 personas tenían la infección en curso (cuatro de ellas, internadas, todas en terapia intensiva) y 1.219 ya se curaron tras haberse contagiado, según el parte oficial.