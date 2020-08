Video: Paseaba a su perro y lo "noqueó" un gato que cayó de un edificio

Un hecho insólito sorprendió a los habitantes de una ciudad de China. Las cámaras de vigilancia del lugar captaron el instante en el que un gato cayó en la cabeza de un hombre, quien paseaba a su perro, y lo dejó nocaut: quedó inconsciente en el piso.El episodio ocurrió el 12 de julio en Harbin, situada al noreste del país asiático. De acuerdo a la televisión estatal de la zona, Gao Fenghua caminaba con su mascota, un golden retriever, cuando un felino cayó de un edificio y aterrizó en su cabeza.En el video se puede ver que el gato se levanta rápidamente y se aleja de la escena. Luego, el perro se acerca a observar a su dueño, que está tendido en el suelo.Segundos después, el can decide acorralar al gato, que no parece haber sufrido heridas, en un rincón y se pone a jugar con él, sin intención de lastimarlo. La secuencia, de 42 segundos, termina con un grupo de transeúntes mirando al hombre que sufrió el accidente.Según los medios locales, Fenghua pasó 23 días internado en el hospital y todavía continúa recibiendo tratamiento. El diario británico The Sun difundió una foto del chino acostado en una cama con un cuello ortopédico.El gato, informó la televisión estatal, pertenecía a un vecino de Fenghua. En la actualidad, ambos ciudadanos están tratando de llegar a un acuerdo sobre una indemnización por el accidente.Mirá el video: