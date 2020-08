Registran la temperatura más alta del mundo desde 1913 en el Valle de la Muerte

A la espera de la validación

Ola de calor

Como para hacerle honor a su nombre, el Valle de la Muerte -en California- alcanzó este domingo una temperatura de 54,4°. De confirmarse el registro por un comité de expertos climáticos, sería el tercer pico más alto en la historia del planeta.La temperatura, informó la oficina de Las Vegas del servicio meteorológico de Estados Unidos, se registró a las 14:41 (18:41 GMT) en un medidor automático que está a la sombra y a casi dos metros de altura en Furnace Creek (Arroyo del Horno)."Si se verifica, será la temperatura más elevada registrada oficialmente desde julio de 1913", indicaron los meteorólogos de Las Vegas, en referencia al 10 de julio de 1913, cuando una estación meteorológica en la misma región estadounidense registró el récord absoluto de temperatura: 56,7°C. Le siguen los 55°C registrados en Kebili, Túnez, en 1931.La validación científica de la temperatura no es una mera formalidad. En el pasado, explicó Dan Berc, de la oficina meteorológica de Las Vegas, se anunciaron récords que luego no fueron homologados.Es el caso de El Azizia, actual Libia, que en 1922 parecía haberse transformado en el récord mundial con 58°C. Sin embargo, entre 2010 y 2012, expertos de la organización meteorológica mundial revisaron esa marca y concluyeron que fue sobrevalorada en 7 grados debido a los aparatos empleados y la poca experiencia del observador.En las Vegas, explicó Berc, el termómetro electrónico que registró la temperatura del domingo fue instalado en paralelo al viejo termómetro oficial del mercurio. Durante tres años los meteorólogos comprobaron que el nuevo termómetro es tan preciso como el viejo y desde 2015 fue considerado oficial, por lo que se retiró el de mercurio.El pico en el Valle de la Muerte ocurrió en el medio de la intensa ola de calor que azota al oeste de Estados Unidos. La Estación Automática que registró los 54,4°C de este domingo se encuentra a dos horas de Las Vegas, uno de los sitios más hostiles del planeta a esta altura del verano boreal. Tanto es así que los turistas suelen tomarse fotos al lado del termómetro no oficial que se encuentra a la entrada de Furnace Creek, para mostrar las altas temperaturas que allí se registraran.El Valle de la Muerte es considerado como el más caluroso y seco de los parques nacionales de Estados Unidos. Por las altas temperaturas, varios excursionistas han perdido su vida recorriéndolo.