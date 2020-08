Instagram y Facebook Messenger se fusionan: Se podrá enviar mensajes

Un rumor que corría desde hace meses, si no es que años y que nadie nunca tomó en serio, se cumplió esta semana: Facebook Messenger e Instagram se están fusionando en una sola plataforma de mensajes directos.Aunque la fusión se veía venir, la compañía nunca fue muy abierta sobre el asunto. Aún así, según han podido constatar varios usuarios en las últimas horas al abrir la app de fotografías, se topan con una notificación sorpresa.En dicha ventana se revela que ahora será posible interactuar con los mensajes de usuarios de Facebook Messenger desde el apartado de mensajes directos de Instagram.En otras palabras, esas plataformas se han fusionado, y la mayor manifestación de ello es el cambio del ícono de mensajes arriba del carrusel de historias:Lo curioso aquí es que existe la posibilidad de que todo esto se haya implementado antes de tiempo. Porque la ventana de notificación anuncia todo, se cambió la interfaz, pero en realidad aún no se pueden mandar mensajes entre plataformas. Aunque no sea una función nativa de la versión escritorio aún así es posible hacerlo.De manera que por lo pronto Instagram ha renovado el diseño y colores de su bandeja de mensajes directos, pero sería cuestión de muy poco tiempo para que la fusión real suceda. Fuente: Nexofin