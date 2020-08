Murió la hermana mayor de Evo Morales tras contraer coronavirus

Esther Morales Ayma, la hermana mayor del ex presidente de Bolivia Evo Morales, murió esta madrugada en la ciudad de Oruro tras contraer coronavirus.La hermana del ex mandatario estuvo internada días antes en el área de preterapia del hospital General San Juan de Dios con pronóstico reservado como consecuencia del coronavirus agravado por una enfermedad de base.El 9 de agosto, fue admitida en la sala de Medicina Covid-19, luego de que sus familiares hicieran todos los esfuerzos para conseguir una cama en terapia intensiva, informó el diario local La Patria.Finalmente, el estado de salud de quien fuera considerada la primera dama de Bolivia durante la gestión de Evo Morales se complicó y falleció a sus 70 años."Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, por última vez, a mi única hermana. Para mí, Esther, fue mi madre. La historia juzgará", tuiteó el presidente depuesto, refugiado en Argentina.Con 99.146 casos y 4.003 decesos, Bolivia tiene 337 muertos por millón de habitantes, una de las cifras más elevadas.Janine Añez, lamentó la pérdida familiar de su contrincante político. "Ha fallecido Esther Morales, hermana de Evo Morales. Mi sentimiento de solidaridad para su familia. La salud, la vida o la tristeza de la partida, son cosas que están más allá de la política", expresó.