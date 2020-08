Falleció en Nueva York el hermano del presidente Donald Trump

Robert Trump, el hermano menor del presidente estadounidense, Donald Trump, murió tras estar hospitalizado en Nueva York "por una condición seria" de la que no se dieron más detalles, informó la Casa Blanca.



"Con una gran pena comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció esta noche. No era solo mi hermano, era mi amigo. Lo echaremos mucho de menos, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo estará en mi corazón para siempre", expresó el mandatario a través de un comunicado.



El presidente estadounidense ya había manifestado su preocupación sobre el estado de salud de su hermano de 71 años cuando el viernes pasado fue a visitarlo al hospital en Nueva York.



"Tío Robert, te amamos. Estarás siempre en nuestro corazón y nuestras plegarias", tuiteó por su parte Ivanka Trump, hija de Donald.



En junio, el hermano del presidente estadounidense ya había estado hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del centro Monte Sinaí en Manhattan "por una condición seria" de la que no se ofrecieron detalles.



La Casa Blanca tampoco ofreció más precisiones acerca de los motivos del fallecimiento o información sobre su funeral.