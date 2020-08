Ecuador extiende 30 días más su estado de excepción por el coronavirus

Ecuador mantendrá por otros 30 días el estado de excepción que rige desde el 14 de marzo para contener la pandemia de coronavirus, informó el presidente, Lenín Moreno, con el país al borde de superar los 100.000 casos de la enfermedad.



"He dispuesto a través de Decreto Ejecutivo, la renovación por 30 días más del Estado de Excepción en todo el territorio nacional para evitar la propagación del Covid-19", informó anoche Moreno en su cuenta oficial de la red social Twitter.



El Estado de excepción ha sido renovado en varias ocasiones en Ecuador ante el avance de la enfermedad, que en los primeros meses de vigencia mantuvo confinada a la mayor parte de la población en una estricta cuarentena para intentar frenar el contagio.



La última renovación había sido anunciada con un período de 60 días, al considerar entonces que la enfermedad no paraba de expandirse.



El estado de excepción implica, entre otras situaciones de emergencia, la restricción de varios derechos ciudadanos como el de asociación, reunión y libre tránsito de personas.



Ecuador se encuentra en un proceso de cambio de fase de la estrategia epidemiológica para pasar del aislamiento masivo al distanciamiento social, con el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones que entraron en vigor con el Estado de excepción.



Pese a las medidas de distanciamiento social y aplicación de protocolos como el uso obligatorio de tapaboca, la pandemia no ha detenido su avance y las cifras han mantenido un constante crecimiento, especialmente en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito.



Según la última estadística oficial, la cifra de contagios en el país alcanzó los 99.409 casos positivos, mientras que la de muertos ascendió a 6.030, informó la agencia de noticias EFE.



Ente las 24 provincias de Ecuador, la de Pichincha encabeza la cifra de contagios con 19.851 casos, seguida de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 18.205 infectados.





