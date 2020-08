Las cuatro recomendaciones de Estados Unidos para terminar con el coronavirus

Estados Unidos sigue preocupado por las cifras de contagios y muerte que causa el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19. Si bien las cifras son menores que semanas atrás, ayer Estados Unidos tuvo 55.364 nuevos casos y 1284 muertes, totalizando 5.257.626 contagios y 167.265 fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins.Es por ello que el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el doctor Robert Redfield alertó que el país podría entrar en la peor caída en la historia de la salud pública estadounidense si las personas no siguen las instrucciones de los funcionarios de salud para detener el coronavirus. Y agregó que el aumento vertiginoso de los casos de COVID-19, combinado con la temporada anual de gripe podría crear la "peor estado sanitario en la nación".Para evitar esta situación, Redfield le pidió a la comunidad que siga 4 simples pasos a fin de derrotar al coronavirus.afirmó Redfield. "Pero, si no hacemos eso, esta podría ser la peor caída desde la perspectiva de la salud pública que hemos tenido", remató."Sigo diciéndole a la gente, no le estoy pidiendo a algunos estadounidenses que lo hagan, todos tenemos que hacerlo. Esta es una de esas intervenciones que tiene que ser del 95, 96, 97, 98, 99 por ciento si va a funcionar", resaltó.Redfield. "La máscara realmente funciona. Es muy importante", insistió.según Redfield."Con el tiempo, este virus va a tener su día. Va a infectar a la mayoría de la población mundial o vamos a tener una contramedida biológica que será una vacuna eficaz", se esperanzó. Actualmente existen numerosas vacunas potenciales contra COVID-19 en desarrollo, tres de las cuales ya se encuentran en ensayos de Fase 3. Redfield dijo que es "cautelosamente optimista" de que habrá "una o más vacunas" listas para implementarse en Estados Unidos antes de fin de año.Sin embargo,"Si hay algo que todos podemos hacer, además de la importancia de usar una máscara, el distanciamiento social, lavarse las manos y ser inteligentes en las reuniones ... para finalmente prepararnos para el otoño, es vacunarnos contra la influenza", recordó.Aunque es común,Menos de la mitad de la población de EEUU recibió una vacuna contra la gripe el año pasado, pero el especialista manifestó que su objetivo este año es que el 65% de las personas se vacunen.Los CDC instan a las personas a vacunarse contra la gripe no solo para protegerse de una enfermedad potencialmente mortal, sino también para proteger el sistema de salud estadounidense. "Vamos a tener COVID en el otoño y vamos a tener gripe en el otoño, y cualquiera de ellos por sí mismos puede estresar ciertos sistemas hospitalarios. He visto unidades de cuidados intensivos hospitalarios estiradas por una temporada de gripe severa, y claramente todos lo hemos visto recientemente con COVID", agregó."Entonces, al recibir la vacuna contra la gripe, es posible que pueda negar la necesidad de tener que tomar una cama de hospital, y luego esa cama de hospital puede estar más disponible para aquellos que sean hospitalizados con COVID", remarcó.Los CDC están trabajando en estrecha colaboración con las empresas para aumentar la producción de vacunas contra la influenza. Según Redfield, se están fabricando cerca de 190.000 millones de dosis y los CDC están comprando 10 millones adicionales para adultos sin seguro. La agencia normalmente solo compra unas 500.000 dosis para los que no tienen seguro.