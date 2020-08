Reparte televisores para que sus alumnos no se pierdan las clases a distancia

En medio de la actual pandemia de coronavirus, el Gobierno de Perú decidió ofrecer contenidos educativos a través de la televisión pública de señal abierta, para aquellos que no cuentan con las ventajas de Internet. Pero el acceso a un televisor también es un problema para muchos otros, principalmente en áreas rurales. Pensando en ellos, Lino Sonders Rojas, profesor de un pequeño pueblo ubicado al norte del país, buscó la manera de que muchos de esos alumnos de escasos recursos no se quedaran sin recibir las clases que tanto necesitan.De acuerdo con una publicación del diario local El Clarín Amazonas, con la llegada del programa gubernamental 'Aprendo en Casa', este docente de Chachapoyas emprendió una campaña para invitar a las familias a donar los televisores que ya no utilizaban. La iniciativa fue bien acogida y apoyada por la población de esa localidad, y Lino logró recolectar una buena cantidad de esos aparatos. "Gracias a las personas que donan amor en sus televisores", agradeció el educador a través de Facebook.No satisfecho con eso, el maestro repartió personalmente los televisores en los hogares más humildes. Varias fotografías de su labor fueron difundidas por el medio y se hicieron virales. En algunas aparecen los niños beneficiados al lado de su obsequio, e incluso se ve a uno de ellos mientras estudia frente a la pantalla.En otra imagen aparece el propio Rojas con uno de esos televisores cargado en el hombro, en medio de un camino rural. Casualmente viste una camiseta con el logo del famoso superhéroe de los cómics, Batman, en acertada alegoría a que no todos los superhéroes llevan capa."El acceso a los medios de comunicación masivos debería ser un derecho fundamental para nuestros estudiantes. Gracias, amigos, por compartir este medio con unos cuantos niños. Seguimos", asegura Lino. (RT)