Tras anuncio de Rusia, OMS pide cautela frente a un "nacionalismo de vacunas"

Internacionales Rusia registró la primera vacuna contra el coronavirus

Luego del anuncio del gobierno de Rusia sobre la vacuna para el coronavirus y algunos enfrentamientos políticos que motivó, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado a la cautela al alertar sobre el surgimiento de un "nacionalismo de vacunas"."El exceso de demanda está creando ya un nacionalismo de vacunas y hay riesgo de que suban los precios de ellas", remarcó Tedros.El funcionario añadió que la OMS quiere evitar que haya especulación con estos medicamentos mediante iniciativas como el Acelerador ACT, con el que se quiere generalizar el acceso a vacunas, tratamientos y diagnósticos en los países en desarrollo.Además, destacó que, de ese dinero, 31.300 millones de dólares los requiere "de forma urgente"."Vivimos en un mundo globalizado, los países dependen unos de otros y, si no eliminamos este virus en todas partes no podremos reconstruir ninguna economía", advirtió en conferencia de prensa en Ginebra, sede de organismo.Sus declaraciones se producen a escasos dos días de que Rusia anunciara sorpresivamente el registro de la primera vacuna contra la Covid-19, que fue recibida con cautela por la OMS por creer que Moscú todavía no difundió datos científicos sobre las pruebas obtenidas.Empero, no es una de las nueve que el programa Acelerador ACT incluye en el grupo COVAX, es decir, aquellas que según la OMS están más avanzadas y cuya producción y distribución global promocionaría."Por ahora estamos en conversaciones con Rusia para intentar entender el producto", concluyó Aylward en la misma conferencia de prensa.Hasta la fecha, el organismo tiene contabilizados 20.439.814 casos confirmados en todo el mundo (276.398 en las últimas 24 horas) y 744.385 muertes.