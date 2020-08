América Latina volvió a registrar un aumento de casos de coronavirus

La propagación del coronavirus no se detiene en América Latina. Países como Brasil, Colombia y Argentina reportaron balances que preocupan a las autoridades, en una jornada en la que se supo que la región fabricará la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.



Brasil, el segundo país más golpeado por la pandemia en todo el mundo, reportó este miércoles 1.175 muertes y 55.155 casos en las últimas 24 horas.



De esta manera, el total de contagios registrados con el patógeno causante de la COVID-19 llegó a los 3.164.785, según informó el Ministerio de Salud. Y el número total de decesos alcanzó los 104.201. No obstante, la cifra podría ser superior ya que existen 3.454 muertes bajo investigación, ante la sospecha de que hayan sido también causadas por el nuevo coronavirus.



Brasil es actualmente el segundo país del mundo en términos absolutos con más casos y muertes por la COVID-19, tan sólo por detrás de Estados Unidos. El virus continúa su fuerte expansión por algunas regiones del país, lo que, no obstante, no ha impedido la reapertura económica.



Las muertes en el país se mantienen por encima del millar diario desde finales de mayo, mientras que los contagios, que hoy superaron los 50.000 diarios por segundo día consecutivo, siguen avanzando sin tregua.



Colombia, por su parte, tuvo este miércoles 12.066 nuevos contagios por coronavirus y 362 muertos, las segundas cifras más altas en cinco meses de emergencia sanitaria, informó el Ministerio de Salud. Según el informe diario de la entidad sanitaria, en total el país acumula 422.519 casos, de los cuales 168.015 continúan activos. Los fallecidos ya son 13.837.



Con las nuevas cifras, las regiones más afectadas por la COVID-19 siguen siendo Bogotá (146.109), Atlántico (59.383), Antioquia (55.820), Valle del Cauca (34.585), Bolívar (20.925), Cundinamarca (13.031), Córdoba (11.623), Nariño (10.404), Magdalena (9.117) y Santander (8.060).



En momentos en los que la velocidad de propagación del virus parece incontrolable, el presidente colombiano Iván Duque insiste en destacar el comportamiento de la pandemia en el país y los resultados del Gobierno en el intento de contener la COVID-19.



En cinco meses la curva de contagios en el país no muestra señales de bajar, pero el mandatario asegura que hay "optimismo" frente a las estadísticas si se tiene en cuenta que "Colombia se ha convertido en el segundo país de la región que más pruebas PCR ha realizado y el tercero cuando se compara por millón de habitantes".



Pese a que cada día el país registra más de 300 muertos, Duque afirmó hoy en su cuenta de Twitter que con los esfuerzos hechos hasta el momento Colombia ha logrado "mantener una letalidad baja" respecto al "porcentaje de los contagios positivos".



En las últimas horas la Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifestó su preocupación por el aumento en los casos de coronavirus en Colombia y Argentina.



El Ministerio de Salud argentino informó este miércoles que durante las últimas 24 horas se registraron 209 muertes y 7.663 nuevos casos positivos -la mayor cifra diaria de infectados-. Con estos datos, el total de contagiados en todo el país asciende a 268.574 y las víctimas fatales suman 5.213.



Ecuador es otro de los países más golpeados por la pandemia en la región. La cifra de casos positivos ascendió a 97.110 este miércoles, 1.547 nuevos casos con respecto a la víspera, mientras que los decesos sumaron 33 hasta los 5.984 fallecidos.



En Perú, donde las autoridades han vuelto a endurecer las medidas de confinamiento, se han disparado los contagios a más de 489.000, con más de 6.000 positivos diarios. Asimismo, 21.501 personas han fallecido en el país, con 225 decesos producidos en las últimas horas.



Los preocupantes balances tienen lugar el mismo día en el que el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que su país producirá la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la universidad de Oxford y que estará lista para ser utilizada en el primer semestre de 2021. El costo de cada dosis será de entre 3 y 4 dólares.



El mandatario sostuvo que el ciclo de la vacuna no está terminado (sigue en fase 3) pero expresó que el objetivo es fabricar entre 150 y 250 millones de dosis para ser distribuidas en toda América Latina, con excepción de Brasil, donde también se está fabricando la vacuna.



Según explicó, la vacuna será fabricada en conjunto con México para ser entregada "equitativamente entre los países que así lo demanden y a solicitud de los gobiernos de esos países".



"Queremos que Argentina no tenga que esperar y pueda acceder lo más rápido posible", comenzó el jefe de Estado el anuncio. Y agregó: "Para nosotros es una gran alegría. En Argentina AstraZeneca eligió al laboratorio Mabxience como el productor del reactivo de la vacuna, es un reconocimiento a la calidad de los laboratorios argentinos. México será el encargado de envasar la vacuna y completar el proceso de producción", concluyó el mandatario.