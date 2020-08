Organización Panamericana de Salud, preocupada por aumento de casos en Argentina

La pandemia del nuevo coronavirus sigue golpeando a la región de las Américas con decenas de miles de casos de enfermos nuevos cada día y se ha agudizado incluso en países del Cono Sur en los que parecía contenida, dijo hoy la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



"Estamos viendo inquietantes aumentos en lugares que habían conseguido contener las epidemias anteriormente, como Colombia y Argentina'', expresó la directora de la OPS, Carissa Etienne. Además, indicó que los casos se han expandido en Centroamérica y en El Caribe, donde República Dominicana está reportando más infectados que todas las otras islas combinadas.



"Estos números dejan en claro que en nuestra región el virus aún no ha sido controlado'', dijo la funcionaria en la conferencia virtual semanal de la organización desde su sede en Washington que se lleva adelante cada martes al mediodía.



En la región de las Américas se han registrado más de 10,5 millones de casos de Covid-19, cerca de la mitad de ellos en Estados Unidos. En total han muerto más de 390.000 personas, poco más de 100.000 de ellas en Brasil.



De acuerdo con la OPS, cada día se suman 100.000 casos nuevos en las Américas. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos en todo el mundo, 5,1 millones; seguido en segundo lugar por Brasil, con 3 millones. Por detrás aparecen México, con 480.000 casos; Perú, con 478.000; Colombia, con 387.000; Chile con 375.000 y Argentina con 253.000, según información que los gobiernos de los países suministran a la entidad.



Brasil, aunque tiene regiones donde la pandemia pareciera estar mejorando, aún no tiene que bajar la guardia porque. Cada área y cada estado representan una situación diferente, dijo la OPS y remarcó que se están viendo aún altos números de casos y de mortalidad en San Paulo, Minas Gerais y otros estados.



"Esto indica que necesitan seguir implementando las medidas de mitigación y no farmacéuticas que les recomendamos'', dijo Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS, refiriéndose al uso del tapabocas, distanciamiento social y lavado frecuente de manos. "No pensemos que Brasil ya está fuera del problema'', expresó tras indicar que a pesar de que se están viendo mejoras en algunas áreas aún es necesario aplanar la curva. El detalle sobre la Argentina Refiriéndose a la Argentina, Aldighieri dijo que si bien la gran mayoría de los casos reportados están en la provincia de Buenos Aires, la OPS ha notado que las últimas semanas también se han diseminado hacia zonas menos pobladas. En su mayor parte, explicó, (el 80%) son casos leves o moderados, un 15% son severos y un 5% críticos. En Jujuy, por ejemplo, hubo rebrote de casos tras la flexibilización de la cuarentena.



Alberto Fernández, afirmó hoy que la Argentina está en el "peor momento'' de la pandemia debido al incremento de los contagios y no descartó la posibilidad de endurecer la cuarentena.



A nivel global, más de 20 millones de personas se han enfermado y más de 737.000 han muerto de coronavirus según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.



En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.