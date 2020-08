Bailó ballet bajo la lluvia y obtuvo una beca en una academia de Estados Unidos

What is dedication? Ballet, barefoot on concrete while raining... incredible! (Via: LeapOfDanceAcademy/IG) pic.twitter.com/seoKahOxre — Black With No Chaser (@BlackNoChaser) June 24, 2020

Anthony Mmesoma Madu, de 11 años, se destaca con leggings negros, un jersey de cuello alto blanco y un gran equilibrio.Sus padres, que viven en Lagos, la bulliciosa ciudad de la laguna de Nigeria, querían que se convirtiera en sacerdote. En cambio, este niño cautivó a millones con su ballet. "Cuando bailo, me siento como si estuviera en la cima del mundo", dijo.Un video donde se lo puede ver bailando descalzo bajo la lluvia afuera del estudio donde entrena, la Academia Leap of Dance, se volvió viral el mes pasado. En ese video, más de 15 millones de personas visualizaron sus alegres saltos y piruetas.Pero ese video viral en las redes le trajo a Anthony una excelente noticia. La élite American Ballet Theatre vio las imágenes y le otorgó una beca. Además, organizó para que el chico tuviera acceso a Internet para su entrenamiento virtual y el año que viene se formará en Estados Unidos con una beca del Ballet Beyond Borders."Cuando mis amigos me ven bailando piensan, ¿qué está haciendo este chico? ¿Está haciendo un baile extranjero?", contó Anthony. "Ahora he ganado un gran premio para ir a Estados Unidos. Esto es lo que estoy esperando y el ballet lo ha hecho por mí", expresó, emocionado.El video también generó una avalancha de donaciones a la academia donde Anthony entrena, que enseña a sus estudiantes de forma gratuita. El fundador Daniel Ajala Owoseni dijo que usará el dinero para promover el ballet en Nigeria, un país donde no se practica a gran escala."Vi la necesidad de traer una forma de arte que muestre disciplina, dedicación y compromiso", relató. "Los estudiantes son capaces de aprender y pueden transferirlos a otras esferas de sus vidas", destacó.