En cámara lenta: la explosión en Beirut y el impacto de la onda expansiva

En la red circulan imágenes grabadas en alta resolución y en cámara lenta del momento de la devastadora explosión en el puerto de Beirut, ocurrida el pasada 4 de agosto, que muestran otra evidencia de la intensidad de su onda expansiva.El video fue grabado por un terapeuta húngaro residente en la capital libanesa, Ágoston Németh, quien dejó su 'smartphone' sujeto al pasamos de la terraza de su apartamento filmando el incendio mientras atendía a un paciente."Era algo de lo que no podía escapar. Sentí la explosión del cristal candente", dijo. Németh cayó al suelo, pero no recuerda si fue por el efecto de la onda de choque, y al levantarse vio una "enorme nube naranja" sobre él. Su apartamento quedó "completamente destruido".Según Associated Press, las explosiones provocaron más de 160 muertes y al menos 6.000 heridos. Asimismo, miles de personas se han quedado sin hogar.