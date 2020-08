Cruz Roja: "232.993 trabajadores sanitarios de Brasil se contagiaron de Covid19"

En un comunicado, el CICR lamentó que Brasil "no solo sea el segundo país más golpeado por la pandemia, con más de 100.000 muertos" sino además el que tiene más sanitarios y trabajadores esenciales afectados por el coronavirus, reportó la agencia Europa Press.



Por ello, el CICR y Cruz Roja pusieron en marcha una campaña para lograr un "mayor respeto y protección" para estos trabajadores, que buscan acabar con el estigma y fomentar el apoyo.



La enfermera paulista Natalia Mercurio explicó a la organización que en un principio hubo "un periodo de pánico" en el que estos trabajadores experimentaban "abusos e insultos" en los principales medios de transporte del país.



"Salimos de casa con la idea de ser cuidadosos para poder volver a casa, pero al mismo tiempo tenemos mucho miedo", manifestó un alto cargo del hospital Moacyr do Carmo, en el estado de Río de Janeiro.



Según datos del Ministerio de Sanidad brasileño, 196 trabajadores sanitarios murieron a causa de la Covid-19, si bien aún hay un gran número de casos que se están investigando.



El Consejo Federal de Enfermería estima que los casos entre los enfermeros es de 32.279, mientras que los fallecidos son 334.



No obstante, un sondeo realizado por el Instituto Datafolha de Brasil en julio último señala que los médicos son los profesionales en los que más confía la población en la actualidad y, aunque el 51 por ciento de los encuestados considera que el trabajo de los sanitarios está suficientemente reconocido, la mayoría considera que sus condiciones de trabajo son vagamente satisfactorias, cuando no "pobres" o "insuficientes".



La cifra de casos acumulados confirmados en Brasil es de 3.057.470 tras haber contabilizado otros 22.048 en el último día. En total, 101.752 personas han fallecido por el momento.



De acuerdo con los datos del más reciente boletín epidemiológico divulgado por la cartera, se trata de la tercera jornada consecutiva en la que el número de muertos diarios se sitúa por debajo del millar, ya que el sábado fueron contabilizados 905 fallecidos, 572 el domingo y, este lunes, 703.



Sin embargo, el propio ministerio ha explicado en reiteradas ocasiones que los números suelen bajar los fines de semana debido a que se reduce el personal que se ocupa de recopilar los datos, por lo que estos son actualizados con un mayor rigor a lo largo de la semana.



Estos números hacen que los Gobiernos regionales se vean necesitados de tomar medidas de precaución, una más creativas otras no tanto, para evitar los contagios, que parecen no tener fin.



En Río de Janeiro, la ciudad más emblemática de Brasil, los cariocas y turistas que deseen tomar sol en las playas tendrán que reservar su espacio por una aplicación de celular, según anunció hoy el alcalde Marcelo Crivella, reportó la agencia EFE.



En la "cidade maravilhosa" se permiten desde hace un par de semanas las actividades deportivas en las playas -con tapabocas- y que la gente se bañe en el mar, pero sin permanecer en la arena, pero la presencia de los cariocas en las playas de Copacabana, Ipanema y Barra de Tijuca, en el oeste de la ciudad, es cada vez más frecuente.



"Esta semana vamos a organizar las playas para que la gente se mantenga a distancia en la arena", aseguró Crivella durante la presentación de un equipo médico que viajará al Líbano para apoyar a las víctimas de la explosión en Beirut, que ya deja al menos 160 muertos y 6.000 heridos.



"Las personas podrán ocupar estas demarcaciones a su llegada y también reservando en la aplicación. La idea es que así podamos organizar mejor lo que hoy no está bien", agregó.



Los detalles sobre cómo funcionara el sistema de reserva serán anunciados hacia el fin de semana y mientras tanto Crivella pidió a la gente no aglomerarse en las playas.



Télam.