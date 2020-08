TikTok en los planes de Microsoft: la compraría por una cifra astronómica

Microsoft Corp está buscando alcanzar un acuerdo para comprar todos los negocios globales de TikTok, informó el jueves el Financial Times citando a cinco personas con conocimiento de las conversaciones.



Sin embargo, una fuente familiarizada con las discusiones dijo a Reuters que Microsoft no ha planteado la posibilidad de comprar todo TikTok en sus negociaciones con la empresa china ByteDance.



Microsoft había dicho que buscaba comprar los activos de TikTok en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. Si bien no ha revelado cuánto está dispuesto a pagar, fuentes dijeron previamente a Reuters que los ejecutivos de ByteDance valoran todo TikTok en más de 50.000 millones de dólares.



Microsoft declinó hacer comentarios sobre el informe. La matriz de TikTok, ByteDance, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.



La compañía está analizando si puede agregar regiones como India y Europa al acuerdo, según el informe de FT.



Hubo un "acuerdo en proceso" con Microsoft por TikTok India, pero fracasó, informó FT citando a una persona cercana a ByteDance en India.



TikTok enfrenta una fecha límite del 15 de septiembre para completar una venta de sus operaciones estadounidenses a Microsoft o será prohibida en Estados Unidos. EEUU vs. las apps china Estados Unidos busca prohibir la inclusión de aplicaciones chinas que considera no confiables en los operadores de telefonía móvil y fabricantes de teléfonos locales, afirmando que dichas apps implican riesgos de seguridad, anunció este miércoles el Secretario de Estado, Mike Pompeo.



Pompeo anunció que Washington está expandiendo su programa de 'Red Limpia' dirigido a China.



"Con las empresas matrices con sede en China, aplicaciones como TikTok, WeChat y otras son amenazas significativas para los datos personales de los ciudadanos estadounidenses, sin mencionar las herramientas para la censura de contenidos del PCCH", Partido Comunista Chino, dijo el diplomático.



Sin embargo, agregó que Estados Unidos también busca impedir que las aplicaciones de fabricación estadounidense estén preinstaladas o disponibles para descargar en teléfonos y equipos inalámbricos fabricados en China por el gigante Huawei y otros fabricantes.



"No queremos que las empresas sean cómplices de los abusos contra los derechos humanos de Huawei o del aparato de vigilancia del PCCH", añadió.



Pompeo también señaló que el gobierno estadounidense buscará limitar la capacidad de los proveedores de servicio chinos para recopilar, almacenar y procesar datos confidenciales en Estados Unidos.



Pompeo citó a los gigantes tecnológicos chinos Alibaba, Baidu y Tencent.



El anuncio se produce dos días después de que el presidente Donald Trump le dijera a la compañía tecnológica china ByteDance que vendiera su aplicación TikTok a una compañía estadounidense o sería cerrada a mediados de setiembre.



Washington dice que TikTok reúne una cantidad masiva de datos personales de cientos de millones de usuarios, que podrían transmitirse a la inteligencia china.



La focalización en el uso de aplicaciones expande el programa 5G Clean Path que el Departamento de Estado presentó el 29 de abril.



En esencia, el programa es una iniciativa de varios países para evitar que Huawei y otros proveedores chinos dominen los servicios de telecomunicaciones inalámbricas 5G.



El embajador de China en Londres, Liu Xiaming, condenó el miércoles el programa Clean Network (Red limpia) como intimidación y lo calificó contrario a los ideales del libre comercio.