Prueban un anticuerpo y se acelera otra carrera: el medicamento para el Covid 19

Actualmente están en marcha varios ensayos de "candidatos" a tratamientos. En un informe, el Ministerio de Salud de E.E.U.U. detalló que, al 13 de julio, se estaban investigando casi 200 opciones terapéuticas o sus combinaciones en más de 1.700 ensayos clínicos.



"Los resultados más alentadores provienen del uso de dexametasona y del remdesivir, cada uno con niveles de evidencia moderada y particularidades en la presentación de la información y sus resultados", agregó ese trabajo realizado por la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud (CONETEC).



Claro que una "promesa" o "esperanza" de hoy puede ser la gran desilusión de mañana. Por ejemplo, en varios países ?incluida la Argentina- se suspendieron los ensayos clínicos con hidroxicloroquina (medicamento contra la malaria promovido por el infectólogo francés Didier Raoult y el presidente de Estados Unidos Donald Trump) y la combinación lopinavir y ritonavir (que se usa para tratar el VIH). No mostraron efectos significativos en los pacientes con covid-19.



Este lunes, la firma farmacéutica estadounidense Eli Lilly and Company anunció el inicio de la fase 3 de una prueba clínica para determinar si uno de sus tratamientos experimentales de anticuerpos contra el covid-19 puede prevenir la infección por el virus en los residentes y el personal de los geriátricos en Estados Unidos.



Llamado LY-CoV555, se trata de un anticuerpo neutralizador contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19. El estudio evaluará su eficacia y seguridad para prevenir el contagio y para determinar si una sola dosis reduce la tasa de infección en cuatro semanas, así como las complicaciones del covid-19 en ocho semanas, señaló la compañía.



Más del 40% de los fallecimientos por coronavirus en Estados Unidos están vinculados con los geriátricos, lo que crea la urgente necesidad de contar con terapias para prevenir el coronavirus en esta población vulnerable.



"El covid-19 ha tenido un efecto devastador sobre los residentes de los asilos de ancianos", dijo Daniel Skovronsky, presidente de Lilly Research Laboratories. "Estamos trabajando tan de prisa como podemos para crear medicinas que puedan detener la propagación del virus a estos individuos vulnerables", continuó.



Se espera que el estudio, el primero de su tipo, incluya a 2.400 participantes que vivan o trabajen en centros en los que recientemente se haya diagnosticado un caso de covid-19 y ahora tengan un mayor riesgo de exposición. Los medicamentos aprobados El antiviral remdesivir - desarrollado inicialmente contra el ébola- fue el primer tratamiento aprobado para el coronavirus. En Estados Unidos recibió una autorización de uso de emergencia. Y la Comisión Europea (CE) autorizó su uso en Europa, luego de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) lo recomendara. Se indica en adolescentes (mayores de 12 años) y adultos con neumonía que requieran oxígeno complementario.



Otro medicamento aprobado en algunos países es favipiravir, un antiviral que se consume vía oral y fue diseñado para combatir la gripe. Ya se utiliza en Rusia y en la India para el tratamiento de los síntomas leves y moderados del covid-19. Apunta al ARN viral para detener la propagación del virus. Fármacos en fase avanzada * Dexametasona. Es un medicamento genérico de bajo costo, con 60 años de antigüedad, que se usa para tratar dolencias como reumatismo, asma y alergias. Su estudio vinculado al covid-19 está en fase 3 y se lo considera uno de los más "prometedores". Está indicado para los pacientes con hipoxemia o enfermedad moderada/severa.



* Anakinra. Es una droga que silencia la proteína interleucina-1. Su estudio está en fase 3, para evaluar la eficacia y seguridad en la reducción de la hiper inflamación y distrés respiratorio en pacientes con covid-19.



* Ruxolitinib. Es un fármaco que suele usarse con pacientes hematológicos, contra el rechazo del organismo durante el trasplante de médula. Está en la fase 3 de investigación para tratar el coronavirus. Se busca evaluar su eficacia y la seguridad en pacientes con tormenta de citoquinas asociada a covid-19.



* Levilimab. Es un fármaco desarrollado originalmente para tratar la artritis reumatoide. Mostró los primeros resultados positivos para el coronavirus. El ensayo clínico está en fase 3, y lo están probando para el nuevo coronavirus en 11 centros de ensayos clínicos de Rusia.



? Tocilizumab. La firma Roche brindó la semana pasada una actualización sobre el estudio de fase 3 de este fármaco, principio activo de Actemra/RoActemra: no alcanzó su objetivo primario de mejorar el estado clínico en pacientes adultos hospitalizados con neumonía severa asociada a covid-19, ni el objetivo secundario de reducir la mortalidad en este grupo de pacientes.



Clarín.