Masiva explosión en Beirut: Los muertos ascienden a 50 y hay miles de heridos

Internacionales Varios muertos y decenas de heridos tras potentes explosiones en Beirut

Al menos dos fuertes explosiones en la capital libanesa, Beirut.

De momento no se han reportado víctimas mortales, pero se estiman cuantiosos daños materiales ? https://t.co/P6MyWsU3do pic.twitter.com/FJTmc0rJ9w — RT en Español (@ActualidadRT) August 4, 2020

Una crisis nunca vista

Una fuerte explosión por un incendio en un almacén de petardos se registró cerca de un puerto de Beirut, capital del Líbano. Autoridades informaron que varias personas resultaron heridas en el hecho ? https://t.co/P6MyWsCslQ pic.twitter.com/ZB5PhfB1D9 — RT en Español (@ActualidadRT) August 4, 2020

Se registran potentes explosiones en Beirut. La primera explosión se produjo cerca del puerto de la ciudad poco después de las 18:00 (hora local) ?? https://t.co/P6MyWsCslQ pic.twitter.com/qrtSaM5XGb — RT en Español (@ActualidadRT) August 4, 2020

Según dijo un oficial de seguridad a la agencia AFP, la explosión puede haber sido producida por material explosivo viejo en el puerto. Fuentes citadas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, señalaron que el incidente habría tenido lugar en un silo del puerto que acoge una fábrica de fuegos artificiales, si bien no hay versión oficial del suceso.El ministro de Salud, Hassan Hamad, dijo que había por lo menos 50 muertos y más de 2700 heridos. Antes, Georges Kettaneh, funcionario de la Cruz Roja Libanesa, indicó que había cientos de personas afectadas, incluyendo heridos y muertos, pero no dio más detalles.El presidente libanés, Michel Aoun, convocó a una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Defensa del país, según la cuenta de Twitter de la presidencia. Por su parte, el primer ministro Hassan Diab decretó luto nacional el miércoles por "las víctimas de la explosión del puerto de Beirut".Oficiales israelíes confirmaron que Israel no tiene nada que ver con la explosión. En el último tiempo, ha habido tensión en la frontera con Israel, que dijo la semana pasada que había frustrado un intento de Hezbollah, la milicia libanesa, de infiltrarse en territorio israelí.En tanto, un tribunal de la ONU emitirá el viernes su veredicto en el juicio en ausencia de cuatro sospechosos del asesinato en coche bomba de Rafik Hariri. Los cuatro son miembros del grupo de Hezbollah respaldado por Irán, que ha negado sistemáticamente cualquier papel en la muerte de Hariri. Se informó que la posible segunda explosión se produjo en la residencia Hariri en Beirut.Todos los días surgen nuevos indicios de una crisis como nunca se ha visto en el país. Hoy decenas de manifestantes intentaron tomar por asalto el Ministerio de Energía, furiosos por los prolongados apagones debido a racionamientos de electricidad.A los cortes se suman: despidos masivos, hospitales a punto de colapsar, negocios y restaurantes cerrados, delitos derivados de la desesperación, militares que ya no pueden darle carne. a sus soldados y venta de pollos viejos.Los libaneses están sumidos en la pobreza, las carencias en el sistema de salud y de educación o la falta de empleo. Según la ONU, en Trípoli, el 57% de los hogares viven debajo de la línea de pobreza.La economía libanesa, que tiene una estructura muy frágil en términos de divisiones políticas basadas en diferentes religiones y sectas, está experimentando la mayor crisis desde la guerra civil de 1975-19990.El ministro de relaciones exteriores renunció ayer. Sostuvo que la falta de visión y de voluntad para implementar reformas estructurales podían convertir al país en un "estado fallido''.El derrumbe amenaza con provocar un caos generalizado en una nación que fue modelo de diversidad y un ejemplo en Medio Oriente.