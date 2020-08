Perú: 85% de los muertos por coronavirus tenían obesidad

Estas tres enfermedades aumentan la severidad de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus y ponen en riesgo la vida del paciente en caso de contraerla, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Perú acumulaba desde el comienzo de la pandemia 19.811 muertes por coronavirus (197 en las últimas 24 horas), reportó esta noche el Ministerio de Salud, pero la cifra podría subir hasta alrededor de 53.000, advirtieron la semana pasada autoridades y expertos.



Desde el comienzo de la pandemia y hasta los últimos días de julio fallecieron en el país 100.030 personas, unas 53.000 más que en igual período del año pasado, cuando habían fallecido unas 47.000, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revelados la semana pasada.



El estadígrafo Farid Matuk, que formó parte del grupo de expertos que asesora al Ministerio de Salud, cifró el sábado último en 51.765 los decesos por Covid-19.



La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, admitió el miércoles pasado que el número de muertes por coronavirus en el país desde el comienzo de la pandemia podría ser de "alrededor de 43.000 personas" si se comprobara que la enfermedad fue la causa de otras muertes hasta ahora catalogadas como sospechosas.



El epidemiólogo César Cárcamo, miembro del Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud, había dicho el lunes pasado que "la cifra de 45.805 es la más cruda y está basada en que cuando la persona falleció, el médico puso 'sospecha de Covid-19' o 'Covid-19' confirmado de acuerdo a su criterio".



Por otra parte, el gobierno anunció hoy la extensión del trabajo remoto, que actualmente cumplen unas 220.000 personas en el país, hasta el 31 de julio de 2021 para evitar la propagación del coronavirus y, al mismo tiempo, contribuir a nuevas fuentes laborales.



"Se extenderá el trabajo remoto hasta el 31 de julio del 2021; a la fecha, se registran más de 220.000 trabajadores remotos, evitando el riesgo de contagio del Covid-19 en los centros de labores", informó el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ante el Congreso, según el diario El Comercio.



Con esa medida, el gobierno busca evitar una mayor destrucción de puestos de trabajo y crecimiento de la informalidad.



"En el último año, solo en Lima, se perdieron cerca de 2,7 millones de empleos; sin embargo, el reinicio de las actividades económicas y la recuperación progresiva de las diversas actividades e industrias han permitido la recuperación de cerca de 2 millones de empleos", expresó Cateriano



"No obstante, se advierte que el incremento tiene lugar principalmente en empleos informales; esta situación evidencia la existencia de un alto riesgo de precarización del empleo, lo que implica que muchos trabajadores pasen a una situación de mayor vulnerabilidad", agregó.



Perú es uno de los países de la región que más temprano impuso una cuarentena estricta por la pandemia. Sin embargo, al no garantizar fondos y equipo de protección para los trabajadores esenciales -principalmente de la salud, fuerzas de seguridad y empleados de mercados y locales alimenticios-, no logró frenar el contagio masivo.



Desde hace semanas, el país estaba consolidado como el séptimo con más casos de coronavirus en todo el mundo, con 433.100 (4.250 en las últimas 24 horas), según el parte oficial de este lunes.



Télam.