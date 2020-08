El rey emérito Juan Carlos I anunció que abandona España

El rey emérito de España, Juan Carlos I, comunicó a su hijo el rey Felipe VI su "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, informó este lunes la Casa Real en un comunicado.



Día tras día, los periódicos españoles han estado publicando nuevos detalles sobre la gestión opaca de dinero entregado por Arabia Saudita al antiguo jefe de Estado, que abdicó tras sonados escándalos en junio de 2014 en favor de su hijo. La justicia, tanto en Suiza como en España, centra su investigación en 100 millones de dólares que Juan Carlos, hoy de 82 años, habría recibido secretamente de ese país en una cuenta suiza en 2008.



Felipe VI difundió este lunes la carta de su padre, que ya dejó el país, aunque aún se desconoce su destino, según publicó el diario El Mundo.



El Tribunal Supremo español anunció en junio la apertura de la investigación para determinar su eventual responsabilidad en una causa iniciada en 2018, cuando en unas grabaciones atribuidas a su ex amante Corinna Larsen, esta aseguraba que Juan Carlos habría cobrado una comisión por la concesión de un contrato de alta velocidad ferroviaria a Arabia Saudita.



Sin embargo, solo puede ser investigado desde el momento de su abdicación, porque hasta entonces gozó de inviolabilidad como jefe de Estado.



Según otras informaciones, Larsen habría declarado a la fiscalía de Ginebra que Juan Carlos le transfirió unos 65 millones de euros "por gratitud y amor" y no para ocultarlos.



El monarca abdicó en 2014 con una imagen por los suelos. Los españoles, mientras sufrían las penurias de la crisis económica, se enteraron que el rey se rompió la cadera durante un safari de lujo en el país africano pagado por un empresario saudita, en el que estaba acompañado por Larsen. A ello se sumó un escándalo de corrupción que llevó a su yerno Iñaki Urdangarin a la cárcel. En 2019, se retiró de la vida pública.



Por el momento, se desconoce el nuevo país de residencia que tendrá, así como la situación que tendrá su todavía esposa, la ex reina consorte Doña Sofía de Grecia. El mensaje tampoco da a entender que el destierro implique que se le despoje del título real.



La prioridad, como expresa la carta, aparenta ser el deterioro de la imagen de la monarquía. Ante las recientes revelaciones, Felipe VI buscó marcar distancia de su predecesor y anunció en marzo que renunciaba a la herencia de su padre y le retiró su asignación anual de unos 200.000 euros (219.000 dólares).