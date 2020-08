Europa estudia brotes de covid-19: Ya sacrificaron más de un millón de animales

Equipos científicos investigaban brotes de coronavirus en granjas de visones en España y Holanda, tratando de determinar cómo se infectaron los animales y si podían contagiar a los humanos.



Entre tanto, las autoridades de los dos países han sacrificado a más de un millón de visones de granjas peleteras como precaución.



El virus, que empezó a infectar a humanos en China a finales del año pasado, procede de un animal, probablemente murciélagos, y después se ha propagado de persona a persona como ya hacían otros coronavirus. Se han reportado contagios de humanos a algunos animales, como gatos, tigres y perros, pero no hay casos documentados de animales que lo hayan contagiado a personas.



Los brotes entre los visones en criaderos de Holanda y España comenzaron probablemente con trabajadores infectados, aunque las autoridades no están seguras. Pero también es "plausible" que los animales contagiaran a su vez a otros trabajadores, según indicaron el gobierno holandés y un investigador. Los científicos estudian si ese fue el caso y cuánta amenaza supondría ese contagio.



El brote en la granja de visones cerca de La Puebla de Valverde, un pueblo español de 500 personas, se descubrió después de que siete de los 14 empleados, incluido el propietario, dieran positivo a finales de mayo, explicó Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del gobierno regional de Aragón. Otros dos empleados dieron positivo después del cierre de la explotación. En la región nororiental de Aragón se ordenó el sacrificio de 92.000 visones, según medios. Se estimaba que nueve de cada 10 de los animales se había contagiado.



En abril, cuando comenzaron los brotes en Holanda, el profesor Wim van der Poel, veterinario y experto en virus de la Universidad y Centro de Investigación de Wageningen, determinó que la cepa del patógeno detectada en los animales era similar a la que circulaba entre humanos. "Asumimos que era posible que volviera a contagiarse a humanos", indicó el experto, indicando que eso parecía haber ocurrido al menos con dos de los trabajadores infectados.



Richard Ostfeld, investigador del Instituto Cary de Estudios de Ecosistemas en Millbrook, Nueva York, dijo que de confirmarse, estos serían los primeros casos conocidos de transmisión de animal a humano. "Con las pruebas de contagios en visones de granja a humanos, definitivamente debemos preocuparnos por el potencial de que animales domésticos infectados nos infecten a nosotros", dijo Ostfeld en un correo electrónico.



Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron que algunos coronavirus que infectan a animales pueden pasar a humanos y después contagiarse entre personas, aunque señalan que es raro. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización por la Salud Animal, con sede en París, estudian la transmisión del virus entre personas y animales. Varias universidades y centros de investigación analizan el tema.



La OMS ha señalado que los contagios en las granjas de visones podrían haberse producido en ambas direcciones. Pero la doctora de la OMS Maria Van Kerkhove indicó el mes pasado en una conferencia de prensa que esos contagios serían "muy limitados".



"Esto nos da algunas pistas sobre qué animales pueden ser susceptibles a la infección, lo que nos ayudará según aprendemos más sobre el posible reservorio animal del (virus)", dijo, refiriéndose a los casos en Holanda y Dinamarca, otro gran productor de piel de visón.



Aunque los expertos creen que el virus se originó en murciélagos, podría haber llegado a los humanos a través de otro animal. Hay un equipo de la OMS en China con planes de estudiar esa cuestión.



Más de 1,1 millones de visones han sido sacrificados en 26 granjas holandesas que registraron brotes, según la Autoridad holandesa de Seguridad de Productos de Consumo y Alimentación. El gobierno anunció el jueves que los visones de una 27ma granja estaban también infectados y serían sacrificados.



Holanda, que tiene unas 160 granjas de visones, es el cuarto productor mundial de la codiciada piel, por detrás de Dinamarca, China y Polonia, según Wim Verhagen, director de la federación holandesa de productores de piel. España tiene 38 granjas activas de visones, la mayoría en la región noroccidental de Galicia.



Tanto España como Holanda han endurecido los protocolos de higiene en las granjas de visones y prohibido el transporte de los animales y las visitas a los edificios donde están alojados.



China, que produce un tercio de la piel de visón en el mercado, y Estados Unidos, no han reportado brotes del virus en visones ni en otros animales de granja.