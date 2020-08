Rusia aseguró que producirá centenares de miles de vacunas contra el coronavirus

El ministro de Comercio del gobierno de Vladimir Putin dijo que la fórmula del laboratorio Gamaleia comenzará el proceso industrial en septiembre y la estimación oficial es que para inicios de 2021 se alcance una entrega de millones de dosis mensuales



Rusia aseguró este lunes que pronto tendrá la capacidad de producir cada mes centenares de miles de dosis de la vacuna del nuevo coronavirus y que elevará su producción a "varios millones" desde principios del año que viene.



"Según las primeras estimaciones (...) podremos proporcionar a partir de este año varios centenares de miles de dosis de la vacuna cada mes y luego varios millones desde principios del año que viene", declaró el ministro ruso de Comercio, Denis Maturov, a la agencia estatal TASS.



Maturov explicó que tres empresas biomédicas empezarán a partir de septiembre la producción industrial de la vacuna desarrollada por el laboratorio de investigación en epidemiología y microbiología Nikolái Gamaleia. A fines de julio las autoridades habían informado que el prototipo provocó una respuesta inmune y que era seguro. Los militares, que realizaron un estudio paralelo, han hecho comentarios similares y dieron de alta a sus propios voluntarios.



La cercanía del plazo alimentó las dudas sobre si el país saltó fases de desarrollo esenciales para probar la seguridad del producto, realizando pruebas en humanos incompletas.



Rusia, como muchos otros países, trabaja desde hace meses en varios proyectos de vacunas del covid-19 y por ahora se priorizó el del laboratorio Gamaleia, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Defensa y cuyos detalles no fueron publicados, lo que impide certificar su eficacia.



El Centro estatal de investigación Vektor, en Siberia, trabaja en otra vacuna, cuyas primeras dosis deberían estar listas a partir de octubre, según las autoridades.



Rusia es el cuarto país en el mundo más afectado por la pandemia, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y desde abril expresó su voluntad de ser uno de los primeros países, o incluso el primero, en desarrollar la vacuna del covid-19.



Investigadores internacionales alertaron, sin embargo, ante la rapidez del desarrollo de las vacunas en Rusia y consideraron que no se habían respetado varios procesos científicos para acelerar un trabajo realizado bajo la presión de Moscú.



Los científicos rusos aseguran por su parte que la vacuna se ha desarrollado rápidamente porque es una versión modificada de una ya creada para luchar contra otras enfermedades, como ébola y MERS. Pero hay muchas cosas que se desconocen. Los datos de la primera fase del ensayo de Gamaleya aún no son públicos y se requerirán más pruebas. La tercera y última fase, que prueba la efectividad real de la vacuna en un universo más grande, normalmente tomaría entre seis meses y un año.



Por su parte, el inmunólogo Anthony Fauci, principal referente en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, expresó el viernes sus inquietudes sobre la seguridad de las vacunas contra la covid-19 que están desarrollando China y Rusia. "Espero que los chinos y los rusos realmente estén probando la vacuna antes de administrársela a alguien", dijo. "Las afirmaciones de que tienen una vacuna lista para distribuir antes de hacer las pruebas son, cuanto menos, problemáticas", indicó.



Lo cierto es que la presión para encontrar una vacuna en Rusia es grande. Putin necesita elevar su deteriorada popularidad, a pesar de que un plebiscito que se llevó a cabo este mes aprobara cambios constitucionales de forma abrumadora, lo que podría mantenerlo en el poder hasta 2036. La necesidad solo ha aumentado con las protestas masivas en la ciudad de occidental de Jabárovsk, después del arresto del gobernador local la semana pasada.