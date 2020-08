México comienza el ciclo lectivo 2020-2021 con clases por TV

Foto: Ilustrativa

"El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021, comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial (?), quisiéramos volver a clases presenciales pero no es posible ni prudente", dijo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, según reportó la agencia de noticias Sputnik.



La pandemia representa "uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos", que exige esfuerzos y actitudes extraordinarios, dijo el principal responsable de la educación pública, quien habló en compañía de representantes de las cuatro cadenas televisivas del país: Televisa, TV Azteca, Imagen y Milenio.



"Todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, nuestras maestras y maestros que extrañamos, pero el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto", subrayó Moctezuma.



El funcionario añadió que la realidad obliga "a tener paciencia y prudencia", porque de lo contrario México puede atravesar la situación de países como "Israel, Corea del Sur, Reino Unido o Francia, para citar algunos ejemplos que abrieron las escuelas y tuvieron que volver a cerrar".



Por su parte, López Obrador dijo que la cobertura llegará a todo el territorio nacional, gracias al "acuerdo histórico" con las televisoras privadas.



La medida incluirá a todos los niveles de educación, desde la primaria hasta el bachillerato, y además de las cuatro compañías privadas mencionadas, participará la televisión del sector público, que permitirá "tener cobertura completa", dijo el Presidente.



Las clases comenzarán el 24 de agosto "con toda la formalidad; no es un curso de emergencia o transitorio, es iniciar las clases de conformidad con el plan educativo, se van a tener los libros y todos los instrumentos necesarios", detalló el mandatario.



"Somos pioneros en el mundo en este sistema, para no exponer a los niños y niñas", y proteger a la vez a padres, adultos mayores, maestros y maestras, agregó López Obrador.



El presidente dijo también que en la elaboración de los programas van a participar maestros, científicos e intelectuales "de gran nivel académico", que van a ayudar al Gobierno "a reforzar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje".



El sistema de educación televisiva producirá más de 4.550 programas de enseñanza y 640 programas de radio presentados en 20 lenguas indígenas, desde la primaria a la educación media, que serán transmitidos diariamente, desde las 08:00 a las 19:00 horas de México (13:00 a 1:00 GMT)



México es el tercer país con más muertos por Covid-19, detrás de Brasil y EEUU, sumando 47.746 personas fallecidas por la enfermedad; tiene además un total de 439.046 casos confirmados.