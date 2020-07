Arrestan al presunto cerebro del masivo hackeo de Twitter: tiene 17 años

Agentes del FBI, del Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio Secreto de Estados Unidos y la policía de Florida detuvieron al sospechoso en la ciudad de Tampa, acusado de hackear las cuentas del expresidente Barack Obama , el candidato presidencial demócrata Joe Biden , y los empresarios Bill Gates e Elon Musk , entre otras influyentes celebridades, para perpetrar una gran estafa con bitcoins el 15 de julio.



Las cuentas fueron hackeadas con un mensaje de estafa basado en un pedido de transferencia en bitcoins."Me siento generoso por el Covid-19. Duplicaré cualquier pago de bitcoin que reciba en esta dirección durante la próxima hora. ¡Buena suerte y cuídate!", decía el texto que apareció en el perfil de los ejecutivos.



Twitter reconoció este viernes los cargos y el arresto del adolescente. "Apreciamos las acciones rápidas de la policía en esta investigación y continuaremos cooperando a medida que avanza el caso", dijo la empresa en un tuit. "Por nuestra parte, estamos enfocados en ser transparentes y proporcionar actualizaciones regularmente".



El adolescente se encuentra actualmente en la cárcel, acusado de más de 30 delitos graves, incluidos fraude organizado, fraude de comunicaciones, robo de identidad y piratería, según la información. No está claro si el joven es el único sospechoso.



"No puedo comentar si trabajó solo", dijo el abogado del Estado Andrew Warren. Fue arrestado en su departamento donde vive solo, dijeron las autoridades.



El adolescente está acusado acusado como adulto, y durante una conferencia de prensa donde se dio a conocer la noticia quedó claro que la policía considera no solo los más de 100.000 dólares en la criptomoneda bitcoin con que se hizo durante el hackeo del 15 de julio, sino las potenciales consecuencias en miles de usuarios.



"Esto podría haber tenido una enorme cantidad masiva de dinero robado a la gente, podría haber desestabilizado los mercados financieros dentro de Estados Unidos y en todo el mundo, porque tenía acceso a las cuentas de Twitter de políticos poderosos, dijo Warren.



"Este no es un juego, estos son crímenes serios con consecuencias serias, y si crees que puedes estafar a la gente on line y salirte con la tuya, te espera un duro despertar", añadió.



El adolescente fue "puesto bajo custodia sin ningún incidente". Su primera aparición en la corte puede ser tan pronto como mañana por la mañana, dijo Warren.



