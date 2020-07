La NASA lanzó el robot que buscará vida en Marte

El lanzamiento se llevó a cabo este jueves con un cohete Atlas V de United Launch Alliance. El vehículo lleva consigo un minihelicóptero que intentará realizar el primer vuelo de un aparato en otro planeta.



Si llega intacto al planeta rojo, el 18 de febrero de 2021, Perseverance será el quinto rover en lograr el viaje desde 1997. Todos fueron estadounidenses hasta el momento, pero China lanzó su primer rover marciano la semana pasada, cuyo aterrizaje está previsto en mayo de 2021.



Marte podría tener tres rovers en activo el próximo año, con el estadounidense Curiosity, que ha recorrido 23 km en el planeta desde 2012.



"No hay duda, es un desafío", dijo el miércoles Jim Bridenstine, el administrador de la Nasa, a propósito de la misión. "No hay otra forma de decirlo, no es sencillo. Y es muy arriesgado desde el punto de vista de las posibilidades de éxito. Dicho esto, sabemos cómo aterrizar en Marte, ya lo hemos hecho ocho veces".



El nuevo rover, construido en el mítico Jet Propulsion Laboratory de la Nasa en la ciudad californiana de Pasadena, es una versión mejorada de Curiosity: sus seis ruedas son más fuertes, es más rápido, más inteligente y puede autopilotarse 200 metros cada día.



El vehículo mide tres metros de largo, pesa una tonelada, tiene 19 cámaras, dos micrófonos -una novedad- y un brazo robótico de dos metros. Un generador de plutonio cargará sus baterías.



Una vez en Marte, la Nasa intentará hacer despegar el helicóptero Ingenuity, de 1,8 kilos, en el aire marciano, denso como el 1% de la atmósfera terrestre. El objetivo es demostrar que es posible.