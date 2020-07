Descarriló un tren y provocó fuerte incendio en un puente en Estados Unidos

El colgante colapsó de manera parcial por lo cual el Departamento de Bomberos acudió para extinguir las llamas. Entre la tripulación del tren, no hubo víctimas fatales o heridos, según detallaron las autoridades.



Una persona en un parque cercano fue atendida por inhalación de humo, además de que llevaron a cabo las labores correspondientes para apagar el fuego que comenzaba a consumir la madera de la estructura.



La compañía Union Pacific, dueña del tren en cuestión, declaró a través de un comunicado que entre ocho y 10 vagones fueron los que se incendiaron. Asimismo, el lado sur del puente se derrumbó y los vagones cayeron a un parque vacío.



"Tres vagones tanque estaban en el suelo debajo del puente. Dos contenían ciclohexanonoa; uno contenía material de goma. No se informó de fugas, y no hubo de estos involucrados en el incendio", detalló la empresa, la cual también explicó que se trataba de materias inflamables.



De todas formas, la empresa informó que los puentes por donde pasan los trenes en Estados Unidos se inspeccionan visualmente cada 30 días para darles mantenimiento en caso de requerirlo. En específico, el puente de Tempe Town tuvo su última revisión el 9 de julio.



Brandon Siebert, portavoz del Departamento de Bomberos de Tempe, contó que llegaron al lugar después de recibir múltiples llamados de emergencia al 911 sobre el descarrilamiento del tren alrededor de las 6. Es preciso mencionar que los responsables de la estación informaron que uno de los vagones del tren transportaba madera.