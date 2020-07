Trump insiste con droga desaconsejada para el covid y critica a experto de EEUU

El experto, el doctor Anthony Fauci, que ya ha discrepado con Trump en numerosas ocasiones sobre cómo lidiar con la pandemia, rechazó los cuestionamientos y dijo que seguirá haciendo su trabajo.



Hace un mes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) eliminó de su lista la hidroxicloriquina como tratamiento contra la Covid-19, tras demostrar que existen riesgos cardíacos en los pacientes.



Sin embargo, ayer, el mismo día en que Estados Unidos registró más de 56.000 nuevos casos, y tras regresar a la Casa Blanca desde Carolina del Norte luego de promover esfuerzos de desarrollo de una vacuna, Trump retuiteó posteos que abogan por usar hidroxicloroquina.



Esta publicación contenía un video en el que no solo se recomendaba el uso de la droga como parte del tratamiento para el coronavirus, sino que aseguraba que el uso del tapabocas y las medidas de confinamiento tomadas por algunas ciudades no ayudaban a frenar los contagios, al tiempo que atacaban a Fauci.



El mandatario también compartió un tuit con un podcast de Steve Bannon, un exasesor de la Casa Blanca, en el que se acusa a Fauci de engañar al público respecto de la hidroxicloroquina.



No es la primera vez que Fauci es cuestionado por Trump o por funcionarios próximos al presidente.



Pero esta vez, Twitter, Facebook y Youtube eliminaron los mensajes publicados por el mandatario.



La red social del pajarito, también limitó por 12 horas el acceso a la cuenta de Donald Trump Jr., hijo mayor del mandatario, luego que compartiera el mismo video.



Según un portavoz de Twitter, el mensaje replicado por Trump está en contra de las políticas de información sobre el coronavirus que sigue la red social.



En Facebook explicaron que lo eliminaron por tratarse de "información falsa" acerca de los tratamientos contra la Covid-19.



Sin embargo, Trump continuó retuiteando 14 mensajes relacionados con la información en contra del uso del tapabocas y a favor de la droga.



Fauci, uno de los principales miembros del equipo especial de la Casa Blanca para la crisis del coronavirus, rebatió hoy los argumentos de Trump a favor de la hidroxicloroquina durante una aparición matinal en la cadena de noticias ABC. También ha desestimado una afirmación de Trump de que la mayoría de esos contagios nuevos son "inofensivos" porque se dan en jóvenes, que desarrollan casos más leves, y que el aumento es resultado de que se hacen más test.



Estados Unidos es el país con más casos y muertes por coronavirus del mundo, y ya cuenta con más de 4,3 millones de infectados, entre ellos más de 148.000 que murieron.



Fauci advirtió por ABC que el país "no puede afrontar" un aumento aún mayor de casos que el que se registra en estados del sur y oeste del país, sobre todo California, Texas y Florida, y reiteró que eventuales reaperturas de economías deben seguir todas las precauciones.



Florida, por ejemplo, registró hoy un récord de 186 muertes y llegó a las 5.713, en medio del debate sobre si es conveniente reabrir las aulas para el nuevo curso, informó la agencia de noticias EFE.



Pese al aumento de los fallecidos, los contagios, 427.698 totales, parecen estabilizarse en el estado que es el segundo con mayor número de casos positivos, solo superado por California, que ya suma 460.550.