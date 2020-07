Preocupación creciente por los rebrotes de coronavirus en Europa y Asia

El gobierno de España insistió este martes en que el país es un "destino seguro" para los turistas extranjeros y pidió "confianza" en su gestión frente a los rebrotes de coronavirus, después de que Alemania recomendara a sus habitantes no viajar a varias regiones españolas, del mismo modo que ya lo habían hecho Bélgica, Francia, Noruega, los Países Bajos y el Reino Unido.



Mientras los contagios seguían en alza en varias regiones, las autoridades de Cataluña anunciaron "mano dura" contra quienes no cumplan las medidas preventivas y no descartaron decretar confinamientos selectivos, y las de Madrid propusieron una especie de "pasaporte" para las personas con anticuerpos, que fue rechazado por el gobierno central.



En Italia, el Senado aprobó el pedido del primer ministro Giuseppe Conte para prorrogar hasta el 15 de octubre el estado de emergencia por la pandemia, vigente hasta el viernes próximo, y se esperaba que la medida sea ratificada y sancionada mañana por la Cámara de Diputados.



"El virus continúa circulando, la prórroga del estado de emergencia es inevitable y es necesaria para asegurar la continuidad operativa" del combate a la enfermedad porque "la situación internacional permanece preocupante", justificó Conte ante la cámara alta, mientras el Ministerio de Salud reportó 11 nuevas muertes por la Covid-19 luego de cuatro días consecutivos con cinco.



En China se reportaron hoy 64 nuevos casos de transmisión local en las últimas 24 horas, el mayor número desde el 6 de marzo, y por segundo día consecutivo se batió el récord diario de esa clase de contagios en ese período, mientras en Beijing se registró ayer el primer caso en 21 días, luego de un brote que infectara a 355 personas a mediados de junio.



En Japón creció la alarma ante lo que las autoridades calificaron como "impactantes cifras" récord de nuevos casos de coronavirus y la preocupación no se centró únicamente en Tokio -epicentro de los contagios en las últimas semanas- sino también en Osaka y Nagoya, respectivamente la segunda y la tercera ciudades del país, que en el último día registraron cantidades de nuevas infecciones sin precedente desde el comienzo de la pandemia.



Vietnam, cuya gestión del coronavirus es considerada un éxito, suspendió hoy todo tipo de transporte desde y hacia el popular destino turístico Danang al detectar los primeros casos en el país luego de casi 100 días y pese a que las fronteras permanecen cerradas.



Debido a ese brote, el gobierno redobló las medidas preventivas y postergó por un mes, hasta mediados de septiembre, el foro de seguridad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, del que participarán, entre otros, Estados Unidos, Corea del Norte y Corea del Sur, para tratar la desnuclearización de la península coreana.





Israel -que vive una segunda ola de contagios más fuerte que la primera- volvió a reportar hoy más de 2.000 casos nuevos de coronavirus, una cantidad que las autoridades habían puesto como límite para volver a imponer una cuarentena total.



En ese contexto, el gobierno anunció un plan -que ya fue aprobado por el Congreso, según el diario Jerusalem Post- destinado a dar al Ejército el control de tareas tales como el rastreo de la cadena de infecciones, con más atribuciones para el ministro de Defensa, Benny Gantz, el nuevo aliado del cuestionado primer ministro Benjamin Netanyahu.



Irán reportó hoy la cifra más alta de muertos diarios por coronavirus desde el comienzo de la pandemia y la provincia de Teherán, la más habitada y concurrida del país, "por primera vez se colocó en el estado rojo (alerta máxima)", anunció la vocera del Ministerio de Salud, Sadat Lari, quien llamó a los habitantes de esa región a que "tomen en serio" las nuevas restricciones.



El país de Medio Oriente más afectado por la enfermedad había logrado reducir la cantidad de contagios y fallecimientos entre mediados de abril y principios de mayo, pero luego repuntaron.



En Estados Unidos -el país con más contagios y muertes en todo el mundo-, el presidente Donald Trump cuestionó al principal epidemiólogo del país y asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, y retomó su recomendación del polémico antipalúdico hidroxicloroquina para el tratamiento del coronavirus.



Fauci, quien ya discrepó públicamente con Trump en otras ocasiones, rechazó las críticas y aseguró que continuaría haciendo su trabajo.



En Brasil -el segundo país con más contagios y decesos-, el gobierno reportó que durante el primer semestre se perdieron 1,2 millones de empleos formales debido a la pandemia pero, al mismo tiempo, un informe privado sostuvo que la ayuda de emergencia dispuesta por las autoridades provocó una reducción récord de la indigencia y disparó el consumo.



