Descartan que España esté ante una "segunda ola" de coronavirus

El epidemiólogo de referencia en España, Fernando Simón, descartó que el país esté ante una "segunda ola" de coronavirus, mientras el gobierno español intenta evitar una catástrofe económica del sector turístico, sorteando al menos parcialmente la cuarentena impuesta por el Reino Unido a viajeros procedentes de España."Lo que estamos detectando ahora es diferente a lo que detectábamos antes. No se puede hacer una comparación directa (...) pero no creo que estemos en una segunda ola", dijo Simón en conferencia de prensa después de que el Ministerio de Sanidad informara de 855 nuevos positivos de coronavirus en el último día y 6.361 desde el viernes pasado.El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias remarcó, asimismo, que la transmisión del virus"no está descontrolada", y "ahora mismo no existe ese riesgo en la mayor parte de España".España tiene actualmente con 361 brotes activos de coronavirus que afectan a más de 4.100 casos, pero en el 60% se trata de asintomáticos, destacó Simón, quien pidió tener "cuidado a la hora de comprar con la primera ola", que fue de una gran virulencia.No obstante, el experto y principal asesor del Ejecutivo de coalición del socialista Pedro Sánchez advirtió que en Aragón y Cataluña, las dos regiones con más incidencia de rebrotes -más de 60%-, "hay transmisión comunitaria", y esto se debe principalmente a que ciertos grupos de población "han bajado la guardia", al citar celebraciones familiares y fiestas en discotecas."Están provocando un problema importante al país", sostuvo el experto, refiriéndose a los jóvenes protagonistas de los rebrotes que "son más difíciles de controlar" y "porque son grupos que aceptan menos las medidas".Por otro lado, Simón destacó que se ven "rebrotes en todos los países" y, en ese sentido, desatacó el lado positivo desde el punto de vista sanitario a la decisión del Reino Unido de imponer una cuarentena a los viajeros procedentes de España, el principal destino de la mayor parte de los turistas británicos."El que el Reino Union exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece, porque desincentiva que venga gente del Reino Unido", sostuvo el experto.En la misma línea se refirió a la recomendación de Bélgica de no viajar a España, medida similar a la adoptada por Francia en relación con Cataluña."Yo agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España. Es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos", apuntó Simón, aunque dijo entender que para el sector turístico esta fue una buena noticia.La decisión del gobierno británico fue recibida con mucha preocupación por las regiones más dependientes del turismo de esta procedencia, como las islas Canarias y Baleares, o Andalucía, que pidieron al Ejecutivo español que negocie una excepción teniendo en cuenta que su situación epidemiológica es mejor que la británica.Por su parte la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos (CEHAT) se ofreció hoy a financiar test de coronavirus a los turistas cuando salen de sus establecimiento en España, como medida para contribuir al levantamiento de la cuarentena británica y de otros países.En tanto, el presidente catalán, Quim Torra, advirtió hoy que la norteña región atraviesa un momento "crítico" por el repunte de casos de coronavirus en la última semana, que podría llevar a tomar medidas más restrictivas para la población como un nuevo confinamiento obligatorio si la situación no mejora en los próximos diez días.Pese a que la advertencia desincentiva la llegada de turistas, Torra también aseguró que Cataluña es "un destino seguro".